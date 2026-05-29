Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Unfall im Kreuzungsbereich

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Reichshof (ots)

Bei einem Verkehrsunfall in Eiershagen wurde am Donnerstag (28. Mai) eine Person leicht verletzt. Die 57-jährige Waldbrölerin war gegen 17:35 Uhr mit ihrem Skoda auf der Eiershagener Straße in Richtung Rölefeld unterwegs. An der Kreuzung Eiershagener Straße/Birkenweg kam es zum Zusammenstoß mit dem Peugeot eines 19-Jährigen aus Wenden, der von der untergeordneten Straße "Am Eiershagener Feld" auf die Eiershagener Straße fuhr und diese in Richtung Birkenweg überqueren wollte. Die Waldbrölerin kam mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus.

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