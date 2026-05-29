POL-GM: Motorradfahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Lindlar (ots) - Am späten Mittwochabend (27. Mai) erhielt ein Zeuge gegen 23:56 Uhr über sein Handy eine Benachrichtigung, dass sich Personen in seiner Firma in der Feilenhauer Straße aufhalten. Als die Polizei an der Örtlichkeit eintraf, stellten die Polizisten ein etwa 70 × 70 cm großes Loch in der Fassade der Werkshalle fest, das die Kriminellen mit Gewalt in die Wand geschlagen und als Einstiegsmöglichkeit in ...

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