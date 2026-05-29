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Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Motorradfahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Reichshof (ots)

Am Donnerstag (28. Mai) wollte eine 40-jährige Audi-Fahrerin aus Reichshof von der Kölner Straße in Brüchermühle nach links in eine Grundstückseinfahrt abbiegen. Dabei kam es gegen 14:35 Uhr zum Zusammenstoß mit einem 58-jährigen Motorradfahrer aus Morsbach, der ihr mit seiner Honda auf der Kölner Straße entgegenkam und in Richtung Denklingen unterwegs war. Der Morsbacher erlitt schwere Verletzungen und kam mit einem Krankenwagen ins Krankenhaus.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
Pressestelle
Telefon: 02261/8199-1210
E-Mail: pressestelle.gummersbach@polizei.nrw.de
https://oberbergischer-kreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

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