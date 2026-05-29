Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
POL-GM: Motorradfahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt
Reichshof (ots)
Am Donnerstag (28. Mai) wollte eine 40-jährige Audi-Fahrerin aus Reichshof von der Kölner Straße in Brüchermühle nach links in eine Grundstückseinfahrt abbiegen. Dabei kam es gegen 14:35 Uhr zum Zusammenstoß mit einem 58-jährigen Motorradfahrer aus Morsbach, der ihr mit seiner Honda auf der Kölner Straße entgegenkam und in Richtung Denklingen unterwegs war. Der Morsbacher erlitt schwere Verletzungen und kam mit einem Krankenwagen ins Krankenhaus.
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