Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Transporterfahrer alkoholisiert unterwegs

Ellrich (ots)

In der Heimstraße wurde am Montagabend eine Verkehrskontrolle durchgeführt. Gegen 20.30 Uhr kontrollierten die Beamten des Inspektionsdienstes Nordhausen den Fahrer eines Transporters. Hierbei wurde bei dem 38-Jährigen ein Atemalkoholtest durchgeführt, welcher einen Wert von mehr als 1,3 Promille anzeigte. Im Anschluss wurde der Verkehrsteilnehmer in ein Krankenhaus zur Durchführung einer Blutprobenentnahme gebracht. Die Beamten leiteten ein Ermittlungsverfahren aufgrund des Verdachts der Trunkenheitsfahrt ein und stellten den Führerschein des Beschuldigten sicher.

