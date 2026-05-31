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POL-GM: Auto kollidiert mit Mauer

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Wiehl (ots)

Ein 18-jähriger Wiehler war am Freitagmorgen (29. Mai) auf der Morkepützer Straße (K48) aus Richtung Wiehl in Fahrtrichtung Morkepütz unterwegs. Gegen 7:45 Uhr kam der VW des 18-Jährigen in einer leichten Linkskurve nach rechts von der Straße ab, kollidierte mit einer Mauer und schleuderte zurück auf die Fahrbahn. Eine dahinterfahrende 20-Jährige aus Waldbröl stieß mit dem verunfallten Auto zusammen. Die Waldbrölerin hatte Glück im Unglück - sie überstand den Verkehrsunfall verletzungsfrei. Der 18-jährige Wiehler sowie ein 17-jähriger Beifahrer aus Reichshof wurden leicht verletzt. Ein dritter Mitfahrender, 19 Jahre alt aus Nümbrecht, blieb unverletzt. Ein Rettungswagen brachte die Verletzten zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus. Der VW war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
Telefon: 02261 8199-1211
E-Mail: pressestelle.gummersbach@polizei.nrw.de
https://oberbergischer-kreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

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