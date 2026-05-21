PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Koblenz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Folgemeldung - Schwerer Verkehrsunfall auf der A 61 bei Laudert - Aufhebung Vollsperrung der A 61 FR Norden (Koblenz)

Laudert (61) (ots)

Bezug nehmend zur Pressemeldung von 01:25 Uhr kann nachberichtet werden, dass die Unfallaufnahme und die Bergung der beteiligten Fahrzeuge gegen 04:15 Uhr abgeschlossen werden konnte. Seither ist wieder eine Fahrspur in Fahrtrichtung Norden (Koblenz) freigegeben. Mit der Aufhebung der restlichen Teilsperrung (aufgrund von Fahrbahn-Reinigungsarbeiten) wird mit Einsätzen des des Berufsverkehrs gerechnet. Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen hatten zur Unfallzeit ein Sattelzug, ein Transporter, ein PKW und ein weiterer Sattelzug die rechte Fahrspur der A 61 in Richtung Norden (Koblenz) befahren. Aus noch ungeklärter Ursache fuhr der PKW auf den Transporter auf und schob diesen auf Auflieger des vorausfahrenden Sattelzuges. Im Anschluss fuhr der am Schluss der Kolonne folgende Sattelzug auf die drei verunfallten Fahrzeuge auf. Hierdurch wurden fünf Personen verletzt, davon drei schwer-, und zwei leichtverletzt. Glücklicherweise schwebt aktuell keiner der Verletzten mehr in Lebensgefahr. Der Sachschaden dürfte sich im oberen fünfstelligen Bereich bewegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Koblenz
Führungszentrale (FZ) - für die Polizeiautobahnstation Mendig
Michels, EPHK (PvD)
Telefon: 0261-92156-0
E-Mail: ppkoblenz.fz@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.koblenz

Original-Content von: Polizeipräsidium Koblenz, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Koblenz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Koblenz
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Koblenz
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren