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Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Schwerer Verkehrsunfall auf der A 61 bei Laudert - Vollsperrung der A 61 FR Norden (Koblenz)

Laudert (61) (ots)

Am Mittwoch, den 20.05.2026, ereignete sich gegen 23:30 Uhr auf der A61 bei Laudert (Rhein-Hunsrück-Kreis) in Fahrtrichtung Norden (Koblenz) ein schwerer Verkehrsunfall. An dem Unfallgeschehen sind zwei LKW, ein Transporter und ein PKW beteiligt. Aktuell wird von fünf verletzten Personen ausgegangen. Eine Person wurde hierbei lebensbedrohlich verletzt. Die A 61 ist aktuell (01:15 Uhr) in Fahrtrichtung Norden (Koblenz) gesperrt. Der Verkehr wird an der Anschlussstelle Laudert abgeleitet. Es muss damit gerechnet werden, dass die Unfallaufnahme und die Bergung der beteiligten Fahrzeuge noch mehrere Stunden dauert. Die Vollsperrung wird voraussichtlich bis in die frühen Morgenstunden andauern. Wir bitte von weiteren Nachfragen abzusehen. Es wird unaufgefordert nachberichtet.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Koblenz
Führungszentrale (FZ)
Michels, EPHK (PvD)
Telefon: 0261-92156-0
E-Mail: ppkoblenz.fz@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.koblenz

Original-Content von: Polizeipräsidium Koblenz, übermittelt durch news aktuell

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