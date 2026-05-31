Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Motorradfahrer schwer verletzt

Marienheide (ots)

Bei einem Zusammenstoß zwischen einem Motorrad und einem Auto wurde ein 68-Jähriger am Samstag (30. Mai) schwer verletzt. Ein 62-jähriger Autofahrer aus Marienheide fuhr auf der Unnenberger Straße in Richtung Gummersbach. Gegen 11:30 Uhr wollte der Marienheider mit seinem Volvo nach links auf die Straße "Am Rohbusch" abbiegen. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit der Suzuki eines 68-jährigen Niederländers, welcher den vorausfahrenden Volvo überholen wollte. Der Zweiradfahrer kam zu Fall und verletzte sich schwer. Rettungskräfte brachten ihn in ein Krankenhaus. Sein Motorrad wurde abgeschleppt. Der 62-Jährige blieb unverletzt und sein Volvo fahrbereit.

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