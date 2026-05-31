Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
POL-GM: Motorradfahrer schwer verletzt
Marienheide (ots)
Bei einem Zusammenstoß zwischen einem Motorrad und einem Auto wurde ein 68-Jähriger am Samstag (30. Mai) schwer verletzt. Ein 62-jähriger Autofahrer aus Marienheide fuhr auf der Unnenberger Straße in Richtung Gummersbach. Gegen 11:30 Uhr wollte der Marienheider mit seinem Volvo nach links auf die Straße "Am Rohbusch" abbiegen. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit der Suzuki eines 68-jährigen Niederländers, welcher den vorausfahrenden Volvo überholen wollte. Der Zweiradfahrer kam zu Fall und verletzte sich schwer. Rettungskräfte brachten ihn in ein Krankenhaus. Sein Motorrad wurde abgeschleppt. Der 62-Jährige blieb unverletzt und sein Volvo fahrbereit.
Rückfragen von Pressevertretern bitte an:
Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
Telefon: 02261 8199-1211
E-Mail: pressestelle.gummersbach@polizei.nrw.de
https://oberbergischer-kreis.polizei.nrw/
Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell