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Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Zweiradfahrer bei Alleinunfall leicht verletzt

POL-GM: Zweiradfahrer bei Alleinunfall leicht verletzt
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Radevormwald (ots)

Am 29. Mai (Freitag) war ein 17-jähriger Kraftradfahrer auf der L81 in Fahrtrichtung der L412 unterwegs. Gegen 20:25 Uhr verlor der Remscheider in einer Linkskurve die Kontrolle über seine Yamaha. Das Kleinkraftrad touchierte die Leitplanke und der 17-Jährige sowie seine 19-Jährige Sozia stürzten zu Boden. Sowohl der 17-Jährige als auch die 19-jährige Remscheiderin wurden mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Die Yamaha wurde abgeschleppt. Der Verkehrsunfall ereignete sich auf Höhe der Ortschaft "Heidersteg".

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
Telefon: 02261 8199-1211
E-Mail: pressestelle.gummersbach@polizei.nrw.de
https://oberbergischer-kreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

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