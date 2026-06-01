Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Einbruch in Firma - Fahndung mit Hubschrauber

Gummersbach (ots)

Ein Unbekannter stellte sein Auto am Sonntagabend (31. Mai) vor der Lagerhalle einer Firma in der Fraunhoferstraße in Windhagen ab. Über die Hintertür gelangte der unbekannte Mann in die Halle und räumte mehrere Werkzeuge und einen Werkzeugkoffer vor die Hallentür. Ein Angestellter der Firma wurde gegen 18:45 Uhr auf die offenstehende Tür aufmerksam und entdeckte den Einbrecher. Dieser flüchtete daraufhin fußläufig in Richtung eines Waldweges. Sein Auto ließ der Unbekannte an der Lagerhalle zurück. Alarmierte Polizisten begannen sofort mit umfangreichen Suchmaßnahmen, auch ein Polizeihubschrauber unterstützte bei der Fahndung. Leider ohne Erfolg - der Flüchtige konnte nicht gestellt werden. Das Auto wurde sichergestellt. Die Ermittlungen dauern an.

Der Einbrecher kann wie folgt beschrieben werden: ca. 1,70-1,75 m groß, von normaler Statur mit dunkelbraunen Haaren. Bekleidet war er mit einer schwarzen Jogginghose und einem roten T-Shirt. In der Hand hielt er einen schwarzen Pullover. Laut Zeugenaussage hatte der Mann ein osteuropäisches Erscheinungsbild.

Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Gummersbach unter der Telefonnummer 02261 8199-0 oder der E-Mail-Adresse poststelle.oberbergischer-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

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