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Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Verkehrsunfall durch Aquaplaning auf der BAB27 im Bereich Hagen

Cuxhaven (ots)

Hagen im Bremischen/BAB27. Am Freitag (29.05.2026) kam es gegen 19:50 Uhr auf der BAB27 in Fahrtrichtung Walsrode zwischen den Anschlussstellen Hagen und Uthlede zu einem Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person. Eine 42-jährige Hagenerin kam auf regennasser Fahrbahn ins Schleudern und prallte mehrfach gegen die Schutzplanken. Hierdurch blieb der PKW entgegengesetzt zur Fahrtrichtung auf der Fahrbahn stehen. Durch den Unfall verletzte sich die Frau leicht, Sie wurde in ein Krankenhaus gebracht. Der entstandene Schaden wird auf etwa 8.000 Euro geschätzt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cuxhaven
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Stephan Hertz
Telefon: 04721-573-104
E-Mail: pressestelle@pi-cux.polizei.niedersachsen.de
http://ots.de/PI0z7T

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell

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