Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: PKW Fahrer fährt in gesperrten Baustellenbereich und landet in großem Loch in der Fahrbahn - Fahrer wird schwer verletzt und beleidigt die eingesetzten Beamten (Foto im Anhang)

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Cuxhaven (ots)

Hagen im Bremischen/BAB27. In der Nacht von Freitag auf Samstag, 29.05.2026, kam es gegen 23:30 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der BAB27, zwischen den Anschlussstellen Hagen und Stotel in Richtung Cuxhaven. Durch die dortige Baustelle auf der Richtungsfahrbahn Cuxhaven wird der Verkehr mit jeweils einer Spur auf der Richtungsfahrbahn Walsrode geführt. Ein 54-Jähriger aus Bremerhaven erkannte dies augenscheinlich nicht und fuhr in die Baustelle hinein. Hier übersah er in der Folge auch das etwa 20x20m große Loch in der Fahrbahn, welches ca. 2-2,5 Meter tief ist.

Der PKW Mitsubishi hob am Ende der Fahrbahn ab und prallte gegen das hintere Ende der Baugrube. Hierbei wurde der PKW derart verformt, dass der Fahrzeugführer nicht aus dem PKW aussteigen konnte. Während der Unfallaufnahme ergaben sich Hinweise auf eine Beeinflussung des Fahrzeugführers durch Betäubungsmittel. Eine Blutentnahme wurde durchgeführt. Der Fahrzeugführer wurde bei dem Aufprall schwer verletzt und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Der Schaden wird auf ca. 15.000 Euro geschätzt.

Während der Unfallaufnahme beleidigte er die Beamten zudem, so dass gegen den Fahrzeugführer mehrere Ermittlungsverfahren eingeleitet wurden.

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