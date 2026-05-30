Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Transporter überschlägt sich auf der Landesstraße 118 zwischen Neuenwalde und Krempel - Fahrzeugführer schwer verletzt

Cuxhaven (ots)

Geestland. Am Freitag (29.05.2026) kam es gegen 14:00 Uhr zu einem Verkehrsunfall in Geestland / Neuenwalde. Ein 54-jähriger Hamburger verließ den Ort Neuenwalde in Richtung Krempel mit seinem VW Transporter. Hierbei kommt er nach ersten Erkenntnissen in einer leichten Linkskurve nach rechts in den Seitenraum. Beim Gegenlenken geriet das Fahrzeug ins Schleudern und kam im weiteren Verlauf erneut nach rechts von der Fahrbahn ab, wo sich das Fahrzeug überschlug. Der Fahrzeugführer wurde hierbei schwer aber nicht lebensbedrohlich verletzt. Der Schaden wird auf etwa 13.000 Euro geschätzt.

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