PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Cuxhaven mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Transporter überschlägt sich auf der Landesstraße 118 zwischen Neuenwalde und Krempel - Fahrzeugführer schwer verletzt

Cuxhaven (ots)

Geestland. Am Freitag (29.05.2026) kam es gegen 14:00 Uhr zu einem Verkehrsunfall in Geestland / Neuenwalde. Ein 54-jähriger Hamburger verließ den Ort Neuenwalde in Richtung Krempel mit seinem VW Transporter. Hierbei kommt er nach ersten Erkenntnissen in einer leichten Linkskurve nach rechts in den Seitenraum. Beim Gegenlenken geriet das Fahrzeug ins Schleudern und kam im weiteren Verlauf erneut nach rechts von der Fahrbahn ab, wo sich das Fahrzeug überschlug. Der Fahrzeugführer wurde hierbei schwer aber nicht lebensbedrohlich verletzt. Der Schaden wird auf etwa 13.000 Euro geschätzt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cuxhaven
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Stephan Hertz
Telefon: 04721-573-104
E-Mail: pressestelle@pi-cux.polizei.niedersachsen.de
http://ots.de/PI0z7T

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Cuxhaven mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Cuxhaven
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Cuxhaven
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren