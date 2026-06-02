Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
POL-GM: Einbruch in Sportpark
Nümbrecht (ots)
In der Nacht von Sonntag (31. Mai) auf Montag suchten Einbrecher einen Sportpark in der Höhenstraße auf. Zwischen 23 Uhr und 5 Uhr hebelten die Kriminellen die Terrassentür des Bistros auf und gelangten so in die Räume. Dort hebelten die Unbekannten einen Golfball-Automaten auf und stahlen Bargeld. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Waldbröl unter der Telefonnummer 02261 8199-0 oder der E-Mail-Adresse poststelle.oberbergischer-kreis@polizei.nrw.de entgegen.
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