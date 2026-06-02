POL-GM: Einbruch in Sportpark

Marienheide (ots) - Bei einem Verkehrsunfall in Marienheide-Rodt wurde am Montag (1. Juni) ein Motorradfahrer leicht verletzt. Der 26-jährige Gummersbacher war mit seiner Suzuki gegen 17 Uhr in dem Kreisverkehr Gummersbacher Straße/Müllenbacher Straße unterwegs. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem BMW einer 84-Jährigen aus Marienheide, die aus Richtung Marienheide in den Kreisverkehr einfuhr. Der Motorradfahrer wurde zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus ...

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