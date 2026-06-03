Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
POL-GM: Pedelec-Fahrer bei Verkehrsunfall verletzt
Bergneustadt (ots)
Bei einem Verkehrsunfall in Bergneustadt wurde am Dienstag (2. Juni) ein Pedelec-Fahrer leicht verletzt. Der 18-Jährige aus Bergneustadt war gegen 15:45 Uhr auf dem Fahrradweg der Kölner Straße in Richtung Derschlag unterwegs. Unweit der Einmündung "Steilweg" kam es zur Kollision mit dem VW Polo einer 58-Jährigen aus Bergneustadt, die von einer Grundstückseinfahrt auf die Kölner Straße fuhr.
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