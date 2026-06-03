POL-GM: Pedelec-Fahrer bei Verkehrsunfall verletzt

Marienheide (ots) - Am Dienstag (2. Juni) wollte eine 31-jährige Gummersbacherin mit ihrem VW Polo von der Bahnhofstraße nach links auf die Hauptstraße abbiegen. Dabei kam es gegen 15:50 Uhr zum Zusammenstoß mit einer 56-Jährigen aus Marienheide, die mit ihrem Pedelec auf dem Fahrradweg der bevorrechtigten Hauptstraße unterwegs war, und in Richtung Marienheide fuhr. Die Zweiradfahrerin stürzte und zog sich leichte ...

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