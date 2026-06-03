Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
POL-GM: Diebe hatten es auf Gasflaschen abgesehen
Lindlar (ots)
In der Zeit von Montag (1. Juni), 18 Uhr, bis Dienstag, 7:55 Uhr, durchtrennten Unbekannte einen Maschendrahtzaun und gelangten so auf die Außenfläche eines Baumarktes in der Voßbrucher Straße. Dort trennten sie das Vorhängeschloss eines Metallkäfigs auf und stahlen mehrere Pfand-Gasflaschen. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Wipperfürth unter der Telefonnummer 02261 8199-0 oder der E-Mail-Adresse poststelle.oberbergischer-kreis@polizei.nrw.de entgegen.
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