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Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Diebe hatten es auf Gasflaschen abgesehen

Lindlar (ots)

In der Zeit von Montag (1. Juni), 18 Uhr, bis Dienstag, 7:55 Uhr, durchtrennten Unbekannte einen Maschendrahtzaun und gelangten so auf die Außenfläche eines Baumarktes in der Voßbrucher Straße. Dort trennten sie das Vorhängeschloss eines Metallkäfigs auf und stahlen mehrere Pfand-Gasflaschen. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Wipperfürth unter der Telefonnummer 02261 8199-0 oder der E-Mail-Adresse poststelle.oberbergischer-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
Pressestelle
Telefon: 02261/8199-1210
E-Mail: pressestelle.gummersbach@polizei.nrw.de
https://oberbergischer-kreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

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