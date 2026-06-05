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Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Krankenfahrstuhl stürzt Böschung hinunter - 75-Jähriger leicht verletzt

Nümbrecht (ots)

Am Mittwochmittag (3. Juni) fuhr ein 75-Jähriger aus Nümbrecht mit seinem Krankenfahrstuhl auf der L38. Der 75-Jährige war aus Richtung "Wirtenbach" in Fahrtrichtung der Ortschaft "Hahn" unterwegs, als er gegen 12 Uhr zunächst in das unbefestigte Bankett rechtsseitig der Fahrbahn und in den Grünstreifen geriet. Auf dem unbefestigten Untergrund verlor der Nümbrechter die Kontrolle über sein Gefährt und stürzte eine Böschung hinunter. Ein Autofahrer aus Waldbröl und eine Autofahrerin aus Nümbrecht bemerkten das Sturzgeschehen und eilten dem Verunfallten zur Hilfe. Alarmierte Rettungskräfte brachten den 75-Jährigen zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus. Sein Krankenfahrstuhl wurde leicht beschädigt.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
Telefon: 02261 8199-1211
E-Mail: pressestelle.gummersbach@polizei.nrw.de
https://oberbergischer-kreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

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