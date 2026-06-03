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Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Polizeiliche Kriminalprävention verteilt Infobroschüren für Senioren in Apotheken

Oberbergischer Kreis (ots)

Betrugsdelikte und Taschendiebstähle sind leider auch im Oberbergischen Kreis an der Tagesordnung. Besonders ältere Menschen werden häufig Opfer dieser Straftaten. Regelmäßig organisiert das Kriminalkommissariat Kriminalprävention/Opferschutz Veranstaltungen und Infostände, um die Bürgerinnen und Bürger über die Betrugsmaschen aufzuklären und hilfreiche Tipps zum besseren Schutz vor Betrügern und Taschendiebstählen zu vermitteln. Auch Artikel in lokalen Medien tragen ihren Teil dazu bei, dass die Oberberger über die fiesen Tricks Bescheid wissen.

Derzeit verteilen die Beamten der Kriminalprävention rund 3000 Infobroschüren in den Apotheken im Oberbergischen. Die Aktion wurde von Seiten der Apotheken positiv angenommen und die Informationen wurden gerne entgegengenommen. Bürgerinnen und Bürger sind eingeladen, sich das kostenlose Infomaterial mit nach Hause zu nehmen und sich in Ruhe zu informieren.

Die Kolleginnen und Kollegen des Kommissariats Kriminalprävention/Opferschutz stehen Ihnen für Fragen zur Verfügung und beraten Sie gerne unter der 02261 8199-4711 oder der E-Mail Adresse kpo.obk@polizei.nrw.de.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
Telefon: 02261 8199-1211
E-Mail: pressestelle.gummersbach@polizei.nrw.de
https://oberbergischer-kreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

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