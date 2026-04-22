Polizei Warendorf

POL-WAF: Beckum. Motorrad-Fahrschüler bei Sturz leicht verletzt

Warendorf (ots)

Der 16-jährige Fahrschüler eines Motorrades ist am Dienstag (21.04.2026, 14.40 Uhr) in Beckum leicht verletzt worden.

Der Wadersloher fuhr auf der Straße Auf dem Tigge, um nach links auf die Stromberger Straße abzubiegen. Sein Fahrlehrer befand sich im Fahrzeug hinter ihm. Zeitgleich fuhr eine 45-jährige Beckumerin mit ihrem Pkw auf der vorfahrtsberechtigten Stromberger Straße. Der 16-Jährige stürzte mit dem Krad und verletzte sich leicht.

Rettungskräfte brachten ihn zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus.

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