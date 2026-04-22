POL-WAF: Beckum. Motorrad-Fahrschüler bei Sturz leicht verletzt
Warendorf (ots)
Der 16-jährige Fahrschüler eines Motorrades ist am Dienstag (21.04.2026, 14.40 Uhr) in Beckum leicht verletzt worden.
Der Wadersloher fuhr auf der Straße Auf dem Tigge, um nach links auf die Stromberger Straße abzubiegen. Sein Fahrlehrer befand sich im Fahrzeug hinter ihm. Zeitgleich fuhr eine 45-jährige Beckumerin mit ihrem Pkw auf der vorfahrtsberechtigten Stromberger Straße. Der 16-Jährige stürzte mit dem Krad und verletzte sich leicht.
Rettungskräfte brachten ihn zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus.
Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:
Polizei Warendorf
Pressestelle
Telefon: 02581/600-230
Fax: 02581/600-129
E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/
Außerhalb der Bürozeiten:
Polizei Warendorf
Leitstelle
Tel.: 02581/600-230
Fax: 02581/600-249
Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/
Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell