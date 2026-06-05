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POL-GM: 19-jähriger Autofahrer flüchtet vor der Polizei

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Gummersbach (ots)

Gegen 01 Uhr am Donnerstag (4. Juni) fiel Polizisten auf Streifenfahrt ein weißer Audi auf, welcher den Beamten mit hoher Geschwindigkeit auf der Gummersbacher Straße entgegenkam. Die Polizisten entschlossen sich zu einer Verkehrskontrolle und wendeten. Der Audi fuhr weiter mit hoher Geschwindigkeit und passierte zunächst eine rote Ampel an der Vosselstraße/Gummersbacher Straße und im Anschluss die ebenfalls Rotlicht zeigende Ampelanlage an der Gummersbacher Straße/Kölner Straße. Der Flüchtige bog rechts ab, fuhr weiter über die Kölner Straße in Richtung Friedrichstaler Straße und überholte im Kurvenbereich zwei Autos. Auf der Friedrichstaler Straße verloren die Beamten den Sichtkontakt zu dem flüchtenden Fahrzeug. Als die Polizisten unmittelbar darauf an einem Gartencenter in der Friedrichstaler Straße vorbeifuhren, konnten sie den weißen Audi verunfallt feststellen. Dieser hatte die Schrankenanlage des dortigen Parkplatzes durchbrochen und eine Laterne aus der Verankerung gerissen. Der 19-jährige Fahrer aus Bergneustadt sowie seine beiden 17-jährigen Mitfahrenden aus Gummersbach zogen sich leichte Verletzungen zu. Das Fluchtauto und der Führerschein des 19-Jährigen wurden sichergestellt. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren. Ein Unfallaufnahmeteam übernahm die Aufnahme des objektiven Tatbestandes. Es entstand ein geschätzter Sachschaden im unteren fünfstelligen Bereich.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
Telefon: 02261 8199-1211
E-Mail: pressestelle.gummersbach@polizei.nrw.de
https://oberbergischer-kreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

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