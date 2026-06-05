Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Übergriff auf Service-Techniker

Wipperfürth (ots)

Aufgrund einer Störungsmeldung begab sich ein 37-jähriger Techniker aus Burscheid gegen 00:45 Uhr in der Nacht auf Freitag (5. Juni) zu einem Betriebsraum in der Bahnstraße in Wipperfürth. Nachdem der Mann die Arbeiten gegen 1:15 Uhr beendet hatte und dabei war, den Betriebsraum zu verlassen, kamen zwei Unbekannte aus dem angrenzenden Skaterpark auf ihn zu, drückten ihn gewaltsam gegen die Tür und forderten den Burscheider zur Herausgabe von Geld auf. Der 37-Jährige übergab den unbekannten Tatverdächtigen einen niedrigen dreistelligen Bargeldbetrag, woraufhin einer der Männer in Richtung Skaterpark und der andere in Richtung des Kreisverkehrs "Egener Straße" flüchtete. Alarmierte Polizeibeamte konnten den flüchtigen Unbekannten nicht mehr habhaft werden.

Der 37-Jährige beschrieb einen der Täter wie folgt: ca. 1,75m groß, von kräftiger Statur, ca. 20-30 Jahre alt und von osteuropäischem Erscheinungsbild. Der Mann war komplett dunkel gekleidet und trug eine schwarze Kappe. Den zweiten Unbekannten konnte der Burscheider wie folgt beschreiben: ca. 1,70m groß, von hagerer Statur, ca. 20-30 Jahre alt und von südländischem Erscheinungsbild. Der zweite Täter trug dunkle Kleidung und neon-orangefarbene Turnschuhe. Seine Haare waren kurz geschoren.

Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Wipperfürth unter der Telefonnummer 02261 8199-0 oder der E-Mail-Adresse poststelle.oberbergischer-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

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