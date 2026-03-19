Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Falsche Bankmitarbeiter betrügen mehrere Krefelder

Krefeld (ots)

In mindestens drei Fällen haben sich am Dienstag (17. März 2026) und Mittwoch falsche Bankmitarbeiter bei Krefeldern gemeldet, um sie um ihr Geld zu bringen. In zwei Fällen war die Masche erfolgreich.

Dabei hatten die Senioren zunächst einen Anruf von einer vermeintlichen Angestellten eines Geldinstituts bekommen mit der Behauptung, dass jemand Geld vom Konto der Senioren abgehoben habe. Um den Betrag zurückzubuchen, benötige die Bank die PIN und die Geldkarte. Die Senioren hatten die PIN dann teilweise bereits am Telefon genannt.

In allen drei Fällen hatte kurz darauf eine Frau an der Haustür geklingelt, die sich ebenfalls als Bankmitarbeiterin ausgegeben hatte. Angeblich wollte sie die Debitkarte der Betroffenen überprüfen. Bei einem 79-Jährigen und einer 89-Jährigen konnte die Unbekannte die Karten an sich nehmen und damit flüchten. Ein Seniorenpaar (84 und 89 Jahre) schöpfte Verdacht, woraufhin die Betrügerin ohne Beute die Flucht ergriffen hatte.

Auch die beiden betrogenen Senioren wurden schließlich misstrauisch und wandten sich an die Polizei. In diesen Fällen waren bereits drei- und vierstellige Beträge vom Konto angehoben worden.

Die Betroffenen beschrieben eine junge korpulente Frau mit blonden oder braunen Haaren. Sie hat sich als Frau Fischer vorgestellt, akzentfrei deutsch gesprochen und ein westeuropäisches Erscheinungsbild gehabt. Ob es sich in allen drei Fällen um ein- und dieselbe Frau gehandelt hat, ist unklar. In einem Fall war eine weitere Frau dabei, die sich als eine Frau Müller ausgegeben hat und als schmächtig, 30 bis 35 Jahre alt und 1,75 bis 1,80 Meter groß beschrieben wird. Auch sie hat akzentfrei deutsch gesprochen und ein westeuropäisches Erscheinungsbild gehabt.

Zeugen oder mögliche weitere Geschädigte werden gebeten, sich über hinweise.krefeld@polizei.nrw.de oder unter 02151 - 6340 an die Polizei zu wenden.

Informationen der Polizei zu den gängigen Betrugsmaschen an Senioren finden Sie hier: https://krefeld.polizei.nrw/senioren

(95)

Original-Content von: Polizeipräsidium Krefeld, übermittelt durch news aktuell