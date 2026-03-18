Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Detektiv stellt flüchtenden Ladendieb

Krefeld (ots)

Auf der Hammersteinstraße hat ein Ladendetektiv einen Mann gestellt, der zuvor in einem Baumarkt auf der Untergath Waren von dreistelligem Wert gestohlen haben soll. Am Dienstagnachmittag (17. März 2026) hatte der Detektiv den Mann und einen Komplizen unmittelbar nach dem Diebstahl im Eingangsbereich angesprochen. Daraufhin hatte letzterer ihn angegriffen, bevor beide Verdächtige in unterschiedliche Richtungen geflüchtet waren. Der Detektiv hatte dann den Mann verfolgt, der die Waren eingesteckt hatte.

Als Zeugen sich der Verfolgung anschlossen, brach der Mann seine Flucht ab. Die hinzugerufenen Polizeibeamten nahmen den für vergleichbare Delikte bereits bekannten 48-Jährigen fest. Da der Georgier außerdem für eine Abschiebung zur Fahndung ausgeschrieben war, wird er heute dem Ermittlungsrichter vorgeführt.

Der Ladendetektiv wurde leicht verletzt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zu dem zweiten Verdächtigen aufgenommen.

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