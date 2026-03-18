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Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Kugelschreiber für 4900 Euro gestohlen: Polizei fahndet mit Fotos nach Tätern

Krefeld (ots)

Auf Beschluss des Amtsgerichts Krefeld fahndet die Kriminalpolizei mit Fotos nach einem Trio, das am Mittwoch, dem 29. Oktober 2025, gegen 14:30 Uhr in einem Schreibwarengeschäft auf der Rheinstraße fünf hochwertige Kugelschreiber im Gesamtwert von rund 4900 Euro entwendet hat.

Die Fotos können über das Fahndungsportal NRW abgerufen werden: https://polizei.nrw/fahndung/198211

Hinweise bitte über hinweise.krefeld@polizei.nrw.de oder unter 02151 - 6340.

(93)

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizeipräsidium Krefeld
Pressestelle: 02151 634 1111
oder außerhalb der Bürozeiten: Leitstelle 02151 634 0
E-Mail: pressestelle.krefeld@polizei.nrw.de
https://krefeld.polizei.nrw/
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Original-Content von: Polizeipräsidium Krefeld, übermittelt durch news aktuell

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