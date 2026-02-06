Bundespolizeidirektion München

Bundespolizeidirektion München: Bundespolizei sucht Zeugen nach Körperverletzung in Burgkirchen

Burgkirchen an der Alz (ots)

Die Bundespolizeiinspektion Freilassing sucht Zeugen eines Körperverletzungsdeliktes, das am Mittwoch (4. Februar) am Haltepunkt Burgkirchen an der Alz begangen worden sein soll.

Kurz vor 22 Uhr soll der Geschädigte durch zwei Faustschläge von zwei Tätern am Haltepunkt Burgkirchen an der Alz im Gesicht verletzt worden sein. Im Vorfeld des Körperverletzungsdeliktes soll es bereits zu einer Sachbeschädigung durch die Täter zum Nachteil des Geschädigten gekommen sein. Die Täter sollen nach der Tatbegehung ostwärts in Richtung der Kirche in der Rupertusstraße geflohen sein. Vor der Tat sollen sich die Täter mit der Fahrerin eines silberfarbenen Pkw unterhalten haben, der sich unmittelbar vor dem Haltepunkt befunden haben soll.

Einer der Täter soll dunkelhäutig sein und dunkle Kleidung getragen haben.

Die Bundespolizei ermittelt wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung, Nötigung und Sachbeschädigung. Zeugen werden gebeten sich telefonisch (08654-7706-0) oder via E-Mail bpoli.freilassing@polizei.bund.de bei der Bundespolizeiinspektion Freilassing zu melden.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion München, übermittelt durch news aktuell