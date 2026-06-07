POL-GM: Nach Überholmanöver Kontrolle verloren

Gummersbach (ots) - Ein 19-jähriger Gummersbacher war am Samstagabend (6. Juni) gegen 23 Uhr mit seinem Ford Fiesta auf der Wiesenstraße in Richtung Albrechtplatz unterwegs. Unweit eines Lebensmittelmarktes kam es zum Zusammenstoß mit dem VW eines 58-jährigen Gummersbachers, der auf der Wiesenstraße wenden wollte. Der 58-Jährige und seine drei Mitfahrer (alle 18 Jahre alt) kamen mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus, genauso wie der 19-jährige Gummersbacher. Beide ...

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