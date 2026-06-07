Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
POL-GM: Nach Überholmanöver Kontrolle verloren
Lindlar (ots)
Am Samstag (6. Juni) wollte ein 23-jähriger Motorradfahrer aus Bergisch Gladbach, der gegen 14:25 Uhr auf der K37 von Hohkeppel in Richtung Vilkerath unterwegs war, das Auto einer 41-jährigen Lindlarerin überholen. Beim Wiedereinscheren verlor er die Kontrolle über seine Maschine, kam von der Straße ab und stürzte. Der 23-Jährige zog sich leichte Verletzungen zu und kam ins Krankenhaus.
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