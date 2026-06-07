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Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Nach Überholmanöver Kontrolle verloren

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Lindlar (ots)

Am Samstag (6. Juni) wollte ein 23-jähriger Motorradfahrer aus Bergisch Gladbach, der gegen 14:25 Uhr auf der K37 von Hohkeppel in Richtung Vilkerath unterwegs war, das Auto einer 41-jährigen Lindlarerin überholen. Beim Wiedereinscheren verlor er die Kontrolle über seine Maschine, kam von der Straße ab und stürzte. Der 23-Jährige zog sich leichte Verletzungen zu und kam ins Krankenhaus.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
Pressestelle
Telefon: 02261/8199-1210
E-Mail: pressestelle.gummersbach@polizei.nrw.de
https://oberbergischer-kreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

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