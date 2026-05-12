PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: Nach Auseinandersetzung verletzt +++ Einbruch in Schneidhain +++ Farbschmierereien auf der Bleiche

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

1. Nach Auseinandersetzung verletzt,

Steinbach, Praunheimer Weg, Montag, 11.05.2026, 21 Uhr

(da)Am Montagabend wurde ein 27-jähriger Mann in Steinbach im Zuge einer Auseinandersetzung mit einem Unbekannten verletzt. Der 27-Jährige hielt sich gegen 21 Uhr am Friedhof im Praunheimer Weg auf, als er von hinten von einem maskierten Mann angegriffen wurde. Dabei entwickelte sich eine handfeste Auseinandersetzung, bei der der Unbekannte ein Messer zückte und den Mann oberflächlich am Bein verletzte. Anschließend flüchtete er in Richtung Feld. Der 27-Jährige wurde zur weiteren Versorgung in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei fahndet nach dem Unbekannten, bislang jedoch ohne Erfolg. Er wird als etwa 1,80 Meter groß, schwarz gekleidet und mit einer ebenfalls schwarzen Maske beschrieben. Die Hintergründe der Tat sind nun Bestandteil weiterer Ermittlungen. Mögliche Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer (06171) 6240-0 bei der Polizeistation Oberursel zu melden.

2. Einbruch in Schneidhain,

Königstein, In der Braubach, Freitag, 08.05.2026, 18 Uhr bis Montag, 11.05.2026, 21.15 Uhr

(da)Über das Wochenende kam es in Schneidhain zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus. Zwischen Freitag- und Montagabend betraten die Unbekannten das Grundstück in der Straße "In der Braubach" und hebelten die Terrassentür auf. So ins Innere gelangt, erbeuteten die Einbrecher anschließend Bargeld und Schmuck aus den Wohnräumen, bevor sie unerkannt die Flucht antraten. Die Kriminalpolizei ermittelt. Mögliche Hinweise nimmt die Polizeistation Königstein unter der Rufnummer (06174) 9266-0 entgegen.

3. Farbschmierereien auf der Bleiche,

Oberursel, An der Herrenmühle, Sonntag, 10.05.2026, 11.30 Uhr bis 22 Uhr

(da)In Oberursel kam es am Sonntag zu Farbschmierereien. Unbekannte schmierten zwischen 11.30 Uhr und 22 Uhr blaue Farbe auf die Motorhaube eines auf dem Parkplatz an der Bleiche abgestellten grauen VW Golf. Außerdem traf es eine Baustellenabsperrung und einen Baucontainer. Hierdurch entstand ein Gesamtschaden in Höhe von über 1.000 Euro. Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung. Mögliche Hinweise nimmt die Polizeistation Oberursel unter der Rufnummer (06171) 6240-0 entgegen.

Original-Content von: PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell