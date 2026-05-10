PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen
POL-HG: Polizeieinsatz in Kronberg
Bad Homburg v.d. Höhe (ots)
Polizeieinsatz in Kronberg,
Kronberg, Sonntag, 10.05.2026, 16 Uhr
(da)Am Sonntagabend kam es in Kronberg zu einem größeren Polizeieinsatz. Gegen 16 Uhr ging bei der Polizei ein Notruf ein. Demzufolge befand sich eine Person in einer Wohnung in der Kronberger Innenstadt in einem psychischen Ausnahmezustand. Da die Polizei von einer Fremd- und Eigengefährdung der Person ausgehen musste, wurden Spezialkräfte hinzugezogen und der Bereich um das Wohnobjekt abgesperrt. Schlussendlich konnte die Person festgenommen und in einer psychiatrischen Einrichtung vorgestellt werden. Verletzt wurde bei dem Einsatz niemand.
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