PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: Versuchter Raub im Kurpark +++ Ins Gesicht geschlagen +++ Trickdiebe erbeuten Schmuck +++ Einbrecher flüchtet mit Bargeld +++ zwei Unfälle

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

1. Versuchter Raub im Kurpark,

Bad Homburg, Kurpark, Augustallee, Donnerstag, 07.05.2026, 22.15 Uhr

(da)Am Donnerstagabend versuchte ein Unbekannter zwei Personen im Bad Homburger Kurpark auszurauben. Der Versuch misslang. Gegen 22.15 Uhr befanden sich ein Mann und eine Frau zusammen auf einem Fußweg parallel zur Augustallee, als sie auf zwei ihnen unbekannte Männer trafen. Einer der beiden Unbekannten ging auf die Spaziergänger zu. Er hielt eine Schusswaffe in der Hand und forderte die beiden auf, ihm Geld zu geben. Als die beiden zurückwichen, gab er mit der Waffe einen Schuss ab, wobei er weg von ihnen zielte. Der Mann und die Frau rannten daraufhin davon und alarmierten die Polizei. Sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen blieben bislang erfolglos. Der Täter wird als 20 bis 30 Jahre alt beschrieben. Er sprach Deutsch mit leichtem Akzent, war schlank und etwa 1,70 Meter groß. Bei der Tat trug er eine schwarze Maskierung über dem Mund und schwarze Kleidung. Nach ersten Ermittlungen dürfte es sich bei der Waffe um eine Schreckschusspistole gehandelt haben. Mögliche Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer (06172) 120-0 bei der Polizeistation Bad Homburg zu melden.

2. Ins Gesicht geschlagen,

Bad Homburg, Wallstraße, Donnerstag, 07.05.2026, 21.20 Uhr

(da)Am Donnerstagabend hat ein Unbekannter in Bad Homburg einem Mann ins Gesicht geschlagen. Der 48-jährige Kunde hielt sich gegen 21.20 Uhr in einem Kiosk in der Wallstraße auf, als der Täter hinzukam und ihm unvermittelt ins Gesicht schlug. Anschließend flüchtete er in Richtung Kurhaus. Der 48-Jährige wurde durch den Schlag leicht verletzt. Bei dem Tatverdächtigen handelt es sich um einen etwa 1,75 Meter großen, schlanken Mann mit westeuropäischem Erscheinungsbild. Er hatte blonde, kurze Haare und einen Schnurrbart. Er war mit einer grauen Jacke und einer grauen Jeans bekleidet. Mögliche Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer (06172) 120-0 bei der Polizeistation Bad Homburg zu melden.

3. Trickdiebe erbeuten Schmuck,

Oberursel, Holzweg, Donnerstag, 07.05.2026, 10.30 Uhr

(da)Am Donnerstag wurde eine Frau in Oberursel Opfer von zwei Trickdieben. Gegen 10.30 Uhr befand sich die 26-Jährige im Holzweg, als sie von einer Frau und einem Mann aus einem Auto heraus angesprochen wurde. Die beiden verwickelten sie schnell in ein Gespräch und legten ihr dabei diversen Modeschmuck an. Durch die vielen Bewegungen und Berührungen abgelenkt, bemerkte sie nicht, wie die beiden ihr währenddessen die Kette vom Hals öffneten und stahlen. Anschließend stieg das Duo schnell in sein Auto und fuhr in unbekannte Richtung davon. Die Kriminalpolizei ermittelt nun wegen Trickdiebstahls und fahndet nach den beiden Tätern. Die Frau war 30 bis 40 Jahre alt und hatte braune Haare. Die Geschädigte beschrieb ihr weiteres Aussehen sowie ihre Kleidung als "indisch". Der Mann war 35 bis 40 Jahre alt, hatte etwas Bart und trug ein weißes T-Shirt. Zu dem Auto ist lediglich bekannt, dass es groß und schwarz war. Mögliche Hinweise nimmt die Polizeistation Oberursel unter der Rufnummer (06171) 6240-0 entgegen.

4. Einbrecher flüchtet mit Bargeld,

Bad Homburg, Gonzenheim, Gunzostraße, Freitag, 08.05.2026, 4.50 Uhr

(da)In Bad Homburg flüchtete am Freitagmorgen ein Einbrecher mit Bargeld. Gegen 4.50 Uhr gelangte der bislang unbekannte Täter gewaltsam in eine Gaststätte in der Gunzostraße. Im Inneren brach er mehrere Spielautomaten auf und erbeutete die darin befindlichen Geldkassetten samt Inhalt. Anschließend flüchtete er zu Fuß in Richtung der U-Bahnhaltestelle. Hier konnte seine Flucht von einer Videokamera aufgezeichnet werden. Der Einbrecher wird als circa 45 Jahre alt, 1,75 Meter groß, schwarz gekleidet und mit einer Kappe auf dem Kopf beschrieben. Mögliche Hinweise nimmt die Polizeistation Bad Homburg unter der Rufnummer (06172) 120-0 entgegen.

5. Zwei Leichtverletzte nach Zusammenstoß, Landesstraße 3063 bei Grävenwiesbach, Donnerstag, 07.05.2026, 9.50 Uhr

(da)Am Donnerstagmorgen kam es bei Grävenwiesbach zu einem Verkehrsunfall mit zwei Leichtverletzten. Gegen 9.50 Uhr befuhr eine 36-jährige Frau mit ihrem VW die Kreisstraße 739 von Katharinenhof kommend in Richtung Niederlauken. Hierzu passierte sie den Kreuzungsbereich zur Landesstraße 3063, auf der zu diesem Zeitpunkt eine 63-Jährige in einem Toyota fuhr. Es kam zur Kollision der beiden Pkw. Infolge des Zusammenstoßes waren die Fahrzeuge nicht mehr fahrbereit, der Schaden wird auf rund 20.000 Euro geschätzt. Die beiden Fahrerinnen erlitten Verletzungen, die in einem Krankenhaus weiter untersucht werden mussten.

6. Fahrradfahrerin bei Unfall mit Hund verletzt, Glashütten, Schloßborn, Ginsterweg, Donnerstag, 07.05.2026, 17.20 Uhr

(da)Am Donnerstagabend wurde eine Radfahrerin in Schloßborn bei einem Unfall mit einem Hund verletzt. Gegen 17.20 Uhr fuhr die 55-Jährige auf dem Ginsterweg in Richtung eines Waldwegs. Auf diesem befand sich zu diesem Zeitpunkt ein 63-Jähriger mit seinem nicht angeleinten Hund. An der Ecke Ginsterweg/Wiesenstraße trafen die beiden Parteien aufeinander. Der Hund soll nun auf die Fahrradfahrerin zugelaufen sein, weshalb sie eine Gefahrenbremsung durchführte und stürzte. Bei dem Sturz zog sich die 55-Jährige diverse Verletzungen zu. Ein Rettungswagen brachte sie zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus.

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