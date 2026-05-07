PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: Unbekannte beschädigen Synagogenplatz +++ Beim Fahrrad-Zusammenstellen festgenommen +++ PKW-Scheibe zerstört +++ Einbruch in ein Wohnhaus +++ Baumaschine beschädigt

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

1. Unbekannte beschädigen Synagogenplatz, Königstein, Synagogenplatz, angezeigt am Mittwoch, 29.04.2026

(da)Unbekannte haben den Synagogenplatz in Königstein beschädigt. Am 29. April stellten Verantwortliche die Sachbeschädigung im Kurpark fest. Am dortigen Synagogenplatz befindet sich eine einer Menora nachempfundene Pflasterung mit sieben eingelassenen Lampen. Diese Lampen hatten die Unbekannten vorsätzlich zerstört. Hinweise zu den Tätern liegen bislang nicht vor. Der polizeiliche Staatsschutz hat die weiteren Ermittlungen in diesem Fall übernommen. Wenn Sie zur Aufklärung der Tat beitragen können, werden Ihre Hinweise unter der Rufnummer (06174) 9266-0 von der Polizeistation Königstein entgegengenommen.

2. Beim Fahrrad-Zusammenstellen festgenommen, Oberursel, Platz des 17.Juni, Mittwoch, 06.05.2026, 12:45 Uhr

(lr)Am Mittwochmittag wurde in Oberursel ein Dieb festgenommen, der ein Fahrrad und diverses Zubehör gestohlen hatte. Gegen 12.45 Uhr machte sich der 22-Jährige am Platz des 17. Juni an einem Fahrradständer zu schaffen. Er entwendete von verschiedenen Fahrrädern eine Handyhalterung, Beleuchtung und eine Fahrradtasche. Anschließend montierte er seine Beute auf einem ebenfalls entwendeten Fahrrad. Währenddessen wurde er jedoch von einem Zeugen beobachtet, der den Vorfall der Polizei meldete. Als die Polizeibeamten den Mann anschließend festnahmen und durchsuchten, kamen ein Messer, ein Reizstoffsprühgerät und Drogen zum Vorschein. Der Täter muss sich nun in einem entsprechenden Verfahren wegen Diebstahls sowie wegen Verstößen gegen das Betäubungsmittel- und das Waffengesetz verantworten.

3. PKW-Scheibe zerstört,

Bad Homburg, Seedammweg, Mittwoch, 06.05.2026, 07:30 Uhr bis 17:45 Uhr

(lr)Am Mittwoch wurde in Bad Homburg eine hintere Scheibe eines Autos zerstört. Zwischen 07:30 Uhr und 17:45 Uhr zerstörten unbekannte Täter die dreieckige hintere Scheibe eines schwarzen Smarts in der Straße "Seedammweg". Anschließend machten sie sich in unbekannte Richtung aus dem Staub. Die Polizeistation in Bad Homburg nimmt Hinweise unter der Nummer (06172) 120-0 entgegen.

4. Einbruch in ein Wohnhaus,

Königstein, Stresemannstraße, Mittwoch, 06.05.2026, 19:30 Uhr bis 20 Uhr

(lr)Am Mittwochabend kam es in Königstein zu einem Einbruch in ein Wohnhaus. Die unbekannten Täter hebelten zwischen 19:30 Uhr und 20:00 Uhr die Terassentür des Hauses in der Stresemannstraße auf. Von dort aus gingen sie in den zweiten Stock und durchsuchten diesen. Dabei entwendeten sie diversen Schmuck und Münzen. Die Polizeistation in Königstein nimmt Hinweise unter der Nummer (06174) 9266-0 entgegen.

5. Baumaschine beschädigt,

Königstein, Woogtal, Sonntag, 03.05.2026, 9.20 Uhr

(da)In den vergangenen Tagen haben Unbekannte eine Baumaschine der Stadt Königstein beschädigt. Die gelbe Tandemwalze war zu Arbeiten im Woogtal abgestellt worden. Vor dem 3. Mai durchtrennten die Täter diverse Schläuche der Maschine und versuchten, diese mit Feuerwerkskörpern in Brand zu stecken, was jedoch misslang. Der Schaden wird auf mehrere hundert Euro geschätzt. Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung. Mögliche Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer (06174) 9266-0 bei der Polizeistation Königstein zu melden.

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