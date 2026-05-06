PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Frankfurt und des Polizeipräsidiums Westhessen

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Frankfurt und des Polizeipräsidiums Westhessen

Geschädigte nach versuchtem Sexualdelikt gesucht, Oberursel, Maasgrund, Sonntag, 03.05.2026, 18.30 Uhr bis 22 Uhr

(da)Nach einem möglichen Sexualdelikt in Oberursel sucht die Kriminalpolizei nach dem Opfer sowie weiteren Zeugen. Am Montagabend stellte sich ein 27-Jähriger der Polizei und gab an, am Sonntagabend im Bereich des Maasgrunds versucht zu haben, eine Frau sexuell zu nötigen. Er sei der jungen Frau über einen längeren Zeitraum gefolgt und habe versucht, sie an einem Feldweg nahe dem Maasgrundweiher in ein Gebüsch zu zerren. Die Frau habe sich jedoch losreißen und in Richtung des nahegelegenen Wohngebiets fliehen können. Im weiteren Verlauf der Ermittlungen hat sich der 27-Jährige freiwillig in eine psychiatrische Einrichtung begeben. Die Kriminalpolizei sucht nun Zeuginnen und Zeugen des Vorfalls sowie das potenzielle Opfer. Diese werden gebeten, sich unter der Rufnummer (06171) 6240-0 an die Polizeistation Oberursel zu wenden.

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