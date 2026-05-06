PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: Rollerdiebe festgenommen +++ Trickdiebe in der Wohnung erbeuten Schmuck

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

1. Rollerdiebe festgenommen,

Bad Homburg, Friesenstraße, Dienstag, 05.05.2026, 19 Uhr

(da)Am Dienstagabend gelang es der Polizei in Bad Homburg, zwei Rollerdiebe festzunehmen. Auslöser war ein Zeugenhinweis. Gegen 19 Uhr betraten drei Jugendliche die Tiefgarage eines Mehrfamilienhauses in der Friesenstraße. Dort machten sie sich mit Werkzeug an einem abgestellten Motorroller zu schaffen. Dabei wurden sie jedoch von einem Zeugen beobachtet. Das Trio ergriff ohne Beute zu Fuß die Flucht in Richtung des Europakreisels. Die zwischenzeitlich alarmierte Polizei konnte dank der detaillierten Personenbeschreibung zwei Tatverdächtige im Alter von 15 und 16 Jahren zeitnah festnehmen. Gegen die beiden wird nun wegen versuchten besonders schweren Diebstahls ermittelt. Die Ermittlungen zu dem dritten Komplizen dauern an.

2. Trickdiebe in der Wohnung erbeuten Schmuck, Glashütten, Schloßborner Weg, Dienstag, 05.05.2026, 12.30 Uhr

(da)Am Dienstag wurde ein Ehepaar aus Glashütten Opfer von Trickdieben. Gegen 12.30 Uhr klingelten vermeintliche Handwerker bei dem Ehepaar und gaben an, sie müssten die Rohrleitung in der Wohnung überprüfen. Nachdem sie in die Wohnung gelassen worden waren, nutzten die Täter einen unachtsamen Moment aus und entwendeten während ihrer "Arbeit" Schmuck. Erst als das Duo die Wohnung bereits verlassen hatte, stellte sich heraus, dass es sich nicht um Monteure, sondern um Trickdiebe gehandelt hatte, die es lediglich auf das Hab und Gut ihrer Opfer abgesehen hatten. Die Kriminalpolizei ermittelt nun und fahndet nach den beiden Männern, die beide etwa 1,75 bis 1,85 Meter groß waren. Sie hatten ein westeuropäisches Aussehen, trugen blaue Handwerkerkleidung und sprachen akzentfreies Deutsch. Einer war etwa 30 Jahre alt, sein Komplize wird auf etwa 50 Jahre geschätzt. Mögliche Hinweise nimmt die Polizeistation Königstein unter der Rufnummer (06174) 9266-0 entgegen.

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