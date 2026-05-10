PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: Wespe verursacht schweren Verkehrsunfall +++ Verkehrsunfall mit Leichtverletztem +++ Zwei Rollerdiebstähle, zwei Täter +++ Diebstahl von Fahrrad +++ Versuchter Wohnungseinbruch +++ Fahrzeug beschädigt

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

+ 1. Wespe verursacht schweren Verkehrsunfall,

Bad Homburg, B456,

Samstag, 09.05.2026, 15:36 Uhr

(wö) Am Samstagnachmittag befuhr ein 60 jähriger Mann aus Wehrheim mit seinem BMW die B456 von Bad Homburg kommen in Richtung Wehrheim. Kurz vor einer Linkskurve verlor der Mann die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Dort kollidierte das Fahrzeug erst ein Verkehrsschild, 100 m weiter mit einem Baum und überschlug sich dann. Der Fahrer wurde bei dem Unfall verletzt und kam zur weiteren Abklärung in ein nahegelegenes Krankenhaus. Unfallursächlich war nach seinen Angaben eine Wespe im Auto. Der BMW ist ein Totalschaden. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf 40000 EUR.

2. Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person,

Oberursel Weißkirchen, Kurmainzer Straße 80,

Samstag, 09.05.2026, 15:05 Uhr

(nr) Am Samstagnachmittag befuhr ein 54 Jähriger Fahrzeugführer aus Bad Homburg mit seinem Ford Kuga die Weißkirchener Straße in Richtung Oberursel. Im Kreuzungsbereich zur Kurmainzer Straße beabsichtigte der Fahrzeugführer in die Kurmainzer Straße einzubiegen und übersah dabei einen weißen BMW, welcher bevorrechtigt die Kurmainzer Straße befuhr. Es kam zum Zusammenstoß zwischen beiden Fahrzeugen. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Außerdem wurde durch den Zusammenstoß eine nahe gelegene Hauswand ebenfalls beschädigt. Der 70 jährige Fahrer des BMW aus Oberursel wurde dabei leicht verletzt. Es entstand ein Sachschaden von insgesamt ca. 30000 EUR.

3. Zwei Rollerdiebstähle, zwei Täter identifiziert,

Königstein im Taunus, In der Braubach,

Samstag, 09.05.2026, 17:00 Uhr - Sonntag, 10.05.2026, 00:05 Uhr

(mh) Am Samstagnachmittag wurde durch einen Zeugen wahrgenommen, wie zwei augenscheinlich Jugendliche sich an einem Roller in der Straße "In der Braubach" zu schaffen machten, diesen versuchten wegzuschieben und nach kurzer Zeit auf dem Gehweg liegen ließen. Der Roller wurde dabei Beschädigt. Es konnten hier bereits stichhaltige Hinweise auf eine mögliche Identität eines Täters ermittelt werden. Kurz nach Mitternacht wurde durch den Halter eines weiteren Rollers dessen Diebstahl angezeigt. Dieser Roller konnte im Rahmen der Streifentätigkeit abermals beschädigt aufgefunden werden. Eine Nahbereichsfahndung führte zum Antreffen von Jugendlichen im Alter zwischen 14 und 15 Jahren, welche sich als tatverdächtig erwiesen. Diese wurden den Erziehungsberechtigten übergeben und haben für ihre Handlungen ein Strafverfahren zu erwarten. Der Gesamtschadenssumme in beiden Fällen wird auf über 3000 EUR geschätzt. Für weitere Hinweise aus der Bevölkerung wird gebeten, sich mit der Polizeistation Königstein -06174/9266-0- in Verbindung zu setzen.

4. Besonders schwerer Fall des Diebstahls von Fahrrad,

Oberursel, Bahnhof, Nassauer Straße,

Dienstag, 05.05.2026, 08:00 Uhr bis Mittwoch 06.05.2026, 08:20 Uhr

Unbekannte Täter entwendeten am Bahnhof Oberursel, an einem Abstellplatz für Fahrräder, ein, mit einem Zahlenschloss gesichertes Mountainbike. Es handelt sich um ein blau / gelbes Fahrrad im Wert von 400EUR. Die Polizei Oberursel hat ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Oberursel unter der Telefonnummer 06081/92080 werden.

5. Täter flüchtet nach versuchten Wohnungseinbruch,

Oberursel, Im Borngrund 1,

Samstag, 09.05.2026, ca. 21:50 Uhr

(nr) Am Samstagabend beabsichtigte ein unbekannter Täter sich Zutritt zu einem Einfamilienhaus in Oberursel Stierstadt zu verschaffen, in dem er den im Eingangsbereich befindlichen Bewegungsmelder beschädigte und anschließend ein Fenster im Erdgeschoss aufhebelte. Hierbei wurde der unbekannte Täter jedoch durch einen Nachbarn gestört und ergriff die Flucht, bevor er das Haus betreten konnte. Der Zeuge beschreibt den unbekannten männlichen Täter als ca. 185cm groß und von trainierter Statur. Er war mit einem grauen Kapuzenpullover, einer hellen Bluejeans, schwarzen Sneaker mit weißer Sohle bekleidet und trug einen schwarzen Rucksack. Die Polizei Oberursel hat ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Sachdienliche Hinweise können an die Polizei Oberursel unter der Rufnummer 06081/92080 gemeldet werden.

6. Fahrzeug mutwillig beschädigt,

Friedrichsdorf, Dreieichstraße,

Donnerstag, 07.05.2026, 19:00 Uhr bis 23:00 Uhr

(wö) Am Donnerstag wurde abends in Friedrichsdorf, in der Dreieichstraße, zwischen 19:00 Uhr und 23:00 Uhr ein Fahrzeug mutwillig beschädigt. Der Opel Corsa mit WI Kennzeichen wurde erheblich an der Motorhaube beschädigt. Der oder die unbekannten Täter zerkratzten und verbeulten die Motorhaube so stark, dass ein Schaden von 2000 EUR entstanden ist. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06172/1200 bei der Polizeistation Bad Homburg zu melden.

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