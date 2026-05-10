PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen
POL-HG: Korrektur zu Pressemeldung Auftragsnummer: 5913483, 11:21 Uhr
Bad Homburg v.d. Höhe (ots)
In den Beiträgen Nr. 3 Zwei Rollerdiebstähle, zwei Täter und und der Nr. 4 Diebstahl von Fahrrad hat sich der Fehlerteufel eingeschlichen. Beide Sachverhalte liegen im Zuständigkeitsbereich der Polizeistation Oberursel. Die Telefonnummer für Hinweise und Zeugen lautet: 06171-62400 Ich bitte um Korrektur.
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Konrad-Adenauer-Ring 51
65187 Wiesbaden
Wölfel, PHKin
Kommissar vom Dienst
Telefon: (06172) 120-0
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