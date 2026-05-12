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POL-HG: 25-Jähriger aus Friedrichsdorf vermisst

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Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

25-Jähriger aus Friedrichsdorf vermisst, Friedrichsdorf, Samstag, 11.04.2026

(da)Seit dem 11. April wird der 25-jährige Daniele-Antonio Craciun aus Friedrichsdorf vermisst. Herr Craciun verließ an diesem Tag seine Wohnanschrift und ist seitdem unbekannten Aufenthalts. Er ist etwa 1,80 Meter groß, hat braune, lange Haare und einen Kinn- sowie Oberlippenbart. Über seine aktuelle Kleidung ist derzeit nichts bekannt. Zuletzt wurde er in Frankfurt am Main gesichtet. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass sich der Vermisste in einer hilflosen Lage befindet. Mögliche Hinweise nimmt die Polizeistation Bad Homburg unter der Rufnummer (06172) 120-0 entgegen.

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