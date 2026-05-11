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PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: Schmuck entwendet +++ Einbrecher flüchtet bei Rückkehr von Bewohner +++ Vereinsheim angegangen

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

1. Schmuck entwendet,

Neu-Anspach, Karlsbader Straße, Freitag, 08.05.2026, 08:00 Uhr bis Sonntag, 10.05.2026, 12:00 Uhr

(ro)In Neu-Anspach haben Einbrecher in den vergangenen Tagen Schmuck aus einer Wohnung entwendet. Die Täter näherten sich zwischen Freitag, 08:00 Uhr und Sonntag, 12:00 Uhr einem Mehrfamilienhaus in der Karlsbader Straße und drangen gewaltsam über ein Fenster in eine Wohnung ein. Sie durchsuchten sämtliche Räume und nahmen Schmuck an sich, bevor sie unerkannt flüchteten. Die Kriminalpolizei ermittelt. Hinweise zu dem Einbruch nimmt die Polizeistation Usingen unter der Rufnummer (06081) 9208-0 entgegen.

2. Einbrecher flüchtet bei Rückkehr von Bewohner, Kronberg, Königsteiner Straße, Freitag, 08.05.2026, 22:00 Uhr

(ro)Ein Unbekannter ist am Freitagabend in eine Wohnung in Kronberg eingebrochen. Der Täter näherte sich gegen 22:00 Uhr einem Mehrfamilienhaus in der Königsteiner Straße und gelangte über ein gekipptes Fenster in die Wohnung. Hier nahm der Dieb eine hochwertige Sonnenbrille an sich, die ihm bei seiner Suche nach Wertgegenständen in die Hände fiel. Als der Bewohner nach Hause zurückkehrte, flüchtete der Einbrecher eilig über die Terrassentür in unbekannte Richtung. Der Mann wird als etwa 1,80 Meter groß, mit schmaler Statur und dunklen Haaren beschrieben. Er soll eine Mütze sowie dunkle Kleidung, vermutlich eine Weste, getragen und eine Art Rucksack oder Sporttasche mit sich geführt haben. Die Kriminalpolizei ermittelt. Hinweise zu dem Einbruch nimmt die Polizeistation Königstein unter der Telefonnummer (06174) 9266-0 entgegen.

3. Vereinsheim angegangen,

Bad Homburg, Ober-Eschbach, Massenheimer Weg, Sonntag, 10.05.2026, 00:30 Uhr 07:30 Uhr

(ro)Unbekannte sind am Sonntag in ein Vereinsheim in Ober-Eschbach eingebrochen. Zwischen 00:30 Uhr und 07:30 Uhr öffneten die Täter gewaltsam ein Fenster des Gebäudes im Massenheimer Weg und gelangten so ins Innere. Nachdem sie mehrere Flaschen alkoholischer Getränke und Bargeld an sich genommen hatten, ergriffen sie die Flucht. Die Kriminalpolizei ermittelt. Hinweise zu dem Einbruch nimmt die Polizeistation Bad Homburg unter der Rufnummer (06172) 120-0 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Westhessen - Wiesbaden
Konrad-Adenauer-Ring 51
65187 Wiesbaden
Pressestelle
Telefon: (0611) 345-1045/1041/1042
E-Mail: pressestelle.ppwh@polizei.hessen.de

Original-Content von: PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell

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