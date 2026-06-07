POL-GM: Unfall beim Wenden

Wipperfürth (ots) - Aufgrund einer Störungsmeldung begab sich ein 37-jähriger Techniker aus Burscheid gegen 00:45 Uhr in der Nacht auf Freitag (5. Juni) zu einem Betriebsraum in der Bahnstraße in Wipperfürth. Nachdem der Mann die Arbeiten gegen 1:15 Uhr beendet hatte und dabei war, den Betriebsraum zu verlassen, kamen zwei Unbekannte aus dem angrenzenden Skaterpark auf ihn zu, drückten ihn gewaltsam gegen die Tür ...

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