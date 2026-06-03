Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Unfallfluchten, Angriff auf Radfahrerin und Schlägerei

Aalen (ots)

Waiblingen: Unfallflucht

Im Zeitraum zwischen Montagnachmittag und Dienstagvormittag wurde in der Fronackerstraße ein Auto vom Hersteller Leapmotor beschädigt. Der Unfallverursacher fuhr nach dem Unfall weiter, ohne sich um den verursachten Schaden von ca. 1000 Euro zu kümmern. Das Polizeirevier Waiblingen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 07151 950422 um Zeugenhinweise.

Waiblingen: Unfallflucht

Am Dienstag in der Zeit zwischen 7:15 Uhr und 17:00 Uhr wurde ein Mercedes, der im Parkhaus in der Albert-Roller-Straße geparkt war, von einem bisher unbekannten Autofahrer beschädigt. Hinweise zum geflüchteten Unfallverursacher nimmt das Polizeirevier Waiblingen unter der Telefonnummer 07151 950422 entgegen.

Waiblingen: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Ein bisher unbekannter Autofahrer befuhr am Dienstag gegen 12:50 Uhr den Waldmühlenweg aus Richtung Innenstadt kommend und wollte nach links in die Talstraße abbiegen. Hierbei missachtete er den Vorrang einer entgegenkommenden Radfahrerin und stieß mit dieser zusammen. Beim Unfall wurde das Fahrrad beschädigt, die Radfahrerin blieb glücklicherweise unverletzt. Der Autofahrer flüchtete anschließend von der Unfallstelle. Laut Radfahrerin war der Fahrer 70 bis 80 Jahre alt und mit einem grauen Kleinwagen von VW unterwegs. Zudem konnte die Radfahrerin das Teilkennzeichen WO-B nennen. Hinweise zum geflüchteten Autofahrer nimmt das Polizeirevier Waiblingen unter der Telefonnummer 07151 950422 entgegen.

Waiblingen-Neustadt: Auto zerkratzt

Am Dienstag zwischen Mitternacht und 17:00 Uhr wurde in der Falkenstraße ein geparkter Mercedes auf der rechten Fahrzeugseite zerkratzt. Hinweise zur Tat nimmt das Polizeirevier Waiblingen unter der Telefonnummer 07151 950422 entgegen.

Winnenden-Schelmenholz: Bushaltestelle beschädigt

Zwischen Dienstag und Mittwoch schlugen bisher unbekannte Täter die Scheibe der Bushaltestelle in der Straße Theodor-Heuss-Platz ein. Hinweise nimmt das Polizeirevier Winnenden unter der Telefonnummer 07195 6940 entgegen.

Berglen-Kottweil: Von der Straße abgekommen

Eine 53 Jahre alte Peugeot-Fahrerin befuhr in der Nacht auf Mittwoch gegen 3 Uhr die Kreisstraße 1872 zwischen Steinach und Birkenweißbuch und kam hierbei aufgrund eines Sekundenschlafs nach links von der Straße ab. Anschließend fuhr sie einen Abhang hinab und kam in einer Senke auf einer Wiese zum Stehen. Am Pkw entstand Sachschaden in Höhe von ca. 4000 Euro, zudem wurde ein Baum beschädigt und es entstand Flurschaden.

Winnenden: Angriff auf Radfahrerin - Zeugen gesucht

Am Dienstag den 26.05.2026 befuhr eine 17-jährige Radfahrerin mit ihrem Pedelec gegen 21:40 Uhr einen Feldweg zwischen Hertmannsweiler und dem Tunnel Leutenbach. Nachdem die Radfahrerin einen Fußgänger überholte, wurde sie von diesem auf den Hinterkopf geschlagen und kam dadurch zu Fall. Anschließend bedrohte der Mann die Jugendliche noch, bevor er weiterging. Die Geschädigte wurde leicht verletzt.

Der unbekannte Täter wurde wie folgt beschrieben: 20-30 Jahre alt, rundes Gesicht, schwarze Haare, dunkle Hautfarbe, sprach gebrochenes deutsch. Zur Tatzeit trug er eine schwarze kurze Sporthose, ein schwarz-weiß längs gestreiftes Tanktop mit Aufdruck auf der Brust und ein Basecap.

Die Kriminalpolizei Waiblingen hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 07361 5800 zu melden.

Fellbach: Unfallflucht

Am Samstag, den 30.05.2026 beschädigte ein unbekannter Fahrzeugführer zwischen 03:00 Uhr und 15:00 Uhr in Fellbach Schmiden in der Dorfwiesenstraße einen dort parkenden Hyundai Tuscon. An diesem entstand ein Schaden von ca. 1.500 Euro. Der unbekannte Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Das Polizeirevier Fellbach nimmt Hinweise unter 0711 57720 entgegen.

Kernen im Remstal: Sachbeschädigung an Kfz

Am Dienstag, den 02.06.2026 beschädigte die unbekannte Täterschaft zwischen 06:45 Uhr und 12:40 Uhr in der Tannäckerstraße in Stetten einen grauen VW Golf. Am Fahrzeug entstand ein Schaden von ca. 1.000 Euro. Das Polizeirevier Fellbach nimmt Hinweise unter 0711 57720 entgegen.

Fellbach: Unfallflucht

Am Dienstag, den 02.06.2026 zwischen 06:50 Uhr und 15:50 Uhr beschädigte ein unbekannter Fahrzeugführer einen in der Schillerstraße in Fellbach abgestellten Opel Adam am Außenspiegel. Dabei entstand Sachschaden in Höhe von ca. 100 Euro. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Das Polizeirevier Fellbach nimmt Hinweise unter 0711 57720 entgegen.

Fellbach: Schlägerei

Am Dienstag, den 02.06.2026 wurden die beiden 18 Jahre alten Geschädigten gegen 20:00 Uhr bei einer Auseinandersetzung in der Bühlstraße in Fellbach verletzt. Nach den bisherigen Erkenntnissen seien die beiden Geschädigten aus einer Gruppe von ca. 6-10 Personen heraus zunächst in ein Streitgespräch verwickelt worden. Dieses entwickelte sich zu einer körperlichen Auseinandersetzung, bei welcher die beiden Geschädigten mit Schlägen und Tritten attackiert worden sein sollen. Die Geschädigten hätten sich zunächst auf die andere Straßenseite zurückziehen können. Kurz darauf seien diese jedoch erneut von der Gruppe attackiert worden. Die beiden Geschädigten seien bereits am Boden liegend durch Tritte und Schläge gegen Körper und Kopf verletzt worden. Zudem soll aus der Gruppe heraus Pfefferspray eingesetzt worden sein. Erst als Zeugen auf den Vorfall aufmerksam wurden, hätten die Angreifer von den Geschädigten abgelassen und seien geflüchtet. Die Täterschaft konnte bislang nicht identifiziert werden. Der Grad der Verletzungen der beiden Geschädigten ist noch nicht bekannt. Das Polizeirevier Fellbach nimmt Hinweise unter 0711 57720 entgegen.

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