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Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Sachbeschädigung - Unfallflucht - Essen auf Herd - Diebstahl - Unfälle

Aalen (ots)

Neresheim: Lkw verursacht Schaden in Höhe von rund 150.000 Euro

Ein 57-jähriger LKW-Fahrer befuhr am Montag, gegen 15:40 Uhr, die Hauptstraße nach Kösingen. Um einem von hinten kommenden Rettungswagen den Weg frei zu machen, musste er auf den Gehweg ausweichen. Hierbei streifte der Lkw das Vordach eines dortigen Gebäudes. Hierbei entstand am LKW ein Schaden in Höhe von etwa 150.000 Euro. Der Schaden am Gebäude ist derzeit noch nicht bekannt.

Oberkochen: Reifen zerstochen

Ein Unbekannter zerstach zwischen Samstag, 20 Uhr und Sonntag, 8:55 Uhr, den hinteren linken Reifen eines Fiats, welcher im Nelkenweg abgestellt war. Hinweise auf den Verursacher nimmt das Polizeirevier Aalen unter 07361/5240 entgegen.

Neresheim: Motorradfahrer schwer verletzt

Schwere Verletzungen zog sich am Montag, gegen 16:20 Uhr, ein 65-jähriger Motorradfahrer zu. Der Motorradfahrer befuhr die K3314 zwischen Schweindorf und der Abzweigung nach Ohmenheim. Auf der Strecke überholte er einen vorausfahrenden PKW, geriet anschließend in einer Rechtskurve von der Fahrbahn ab, überfuhr einen Leitpfosten und prallte im Graben gegen eine Mauer eines Abwasserschachtes. Hierbei wurde der 65-Jährige schwer verletzt. Es entstand Schaden in Höhe von etwa 6.000 Euro.

Aalen: Unfallflucht

Am Montag touchierte ein bislang unbekannter Lkw-Fahrer mit seinem weißen Lkw, zwischen 17 Uhr und 17:40 Uhr, in der Schmale Straße einen dort abgestellten Seat. Anschließend entfernte er sich unerlaubt vom Unfallort, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier Aalen unter 07361/5240 zu melden.

Ellwangen: Rauchentwicklung durch vergessenes Essen auf dem Herd

Gegen 15:30 Uhr wurde am Montag in der Straße Im Fichtenbuck Rauch in einer dortigen Wohnung gemeldet. Als die hinzugerufene Feuerwehr über die Terassentür die Wohnung betrat, konnten diese einen auf dem Kochfeld vergessenen Topf mit Essensresten feststellen, wodurch der Rauchmelder ausgelöst wurde. Die Feuerwehr Ellwangen war mit fünf Einsatzfahrzeugen sowie 21 Einsatzkräften vor Ort.

Leinzell: Mädchen wird schwer verletzt

Am Montag gegen 14.40 Uhr fuhr eine 14-jährige Radfahrerin mit ihrem Fahrrad am Skilift im Lindichweg die Wiese hinab und stürzte. Hierbei wurde sie schwer verletzt und musste mit einem Rettungswagen in das Krankenhaus verbracht werden.

Lorch: Kraftstoff entwendet

Zwischen Montagabend, 19:10 Uhr und Dienstagmorgen, 7 Uhr, wurde auf dem Parkplatz am Muckensee an einem weißen VW Tiguan der Tankdeckel aufgebrochen und aus dem Tank Benzin im Wert von etwa 80 Euro abgepumpt. Hinweise auf den Diebstahl nimmt der Polizeiposten Lorch unter der Telefonnummer 07172 7315 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Böhmerwaldstraße 20
73431 Aalen
Telefon: 07361/580-110
E-Mail: Aalen.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
https://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell

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