Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Auto zerkratzt - Farbschmierereien - Unfallflucht - Feuerwehreinsatz

Aalen (ots)

´Fellbach: Auto zerkratzt

Am Montagabend zwischen 19:00 Uhr und 19:40 Uhr wurde in der Stuttgarter Straße ein geparkter Renault auf der rechten Fahrzeugseite zerkratzt. Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 07151 950422 entgegen.

Schorndorf: Farbschmierereien

Zwischen Freitag und Montag wurde die zur Straße Ochsenberg gerichtete Gebäudefassade des Finanzamts mit schwarzer Farbe beschmiert. Der entstandene Schaden beläuft sich auf etwa 500 Euro. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Schorndorf unter der Telefonnummer 07181 2040 entgegen.

Althütte: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Am Montagabend gegen 19:35 Uhr befuhr ein 16-jähriger Fahrer eines Leichtkraftrades die Kreisstraße 1883 von Rudersberg in Richtung Althütte. An der Einmündung zur K 1884 bremste er aufgrund eines herannahenden Pkw ab. Dies bemerkt der hinter ihm fahrende Autofahrer zu spät und fuhr auf das Leichtkraftrad auf. Der 16-Jährige stürzte infolge des Zusammenstoßes, der Autofahrer fuhr unerlaubt weiter. Vom bisher unbekannten Unfallverursacher ist lediglich bekannt, dass er mit einem schwarzen Pkw unterwegs war. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Schorndorf unter der Telefonnummer 07181 2040 entgegen.

Fellbach: Feuerwehreinsatz aufgrund eines brennenden Rollers

Am Montagmorgen gegen 7:45 Uhr stellte ein 56 Jahre alter Fahrer eines Motorrollers sein Gefährt in der Höhenstraße ab und bemerkte hierbei, dass der Roller qualmt. Kurze Zeit später brannte das Zweirad bereits. Die Freiwillige Feuerwehr kam mit einem Fahrzeug und neun Einsatzkräften vor Ort, zu diesem Zeitpunkt hatte der Eigentümer den Roller bereits gelöscht. Der entstandene Schaden wird auf 1000 Euro geschätzt.

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