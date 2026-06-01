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Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Rot am See - Aufbruch eines Milchautomaten

Aalen (ots)

Am Montag zwischen 03:14 Uhr und 03:19 Uhr hebelte ein unbekannter Täter in Oberwinden die Geldkassette eines Milchautomaten auf. Hierbei entwendete er ca. 180 Euro. Hinweise nimmt der Polizeiposten Rot am See unter der Rufnummer 07955 454 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Böhmerwaldstraße 20
73431 Aalen
Telefon: (49) 7361/580-111
E-Mail: Aalen.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
https://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell

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