POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Rot am See - Aufbruch eines Milchautomaten
Aalen (ots)
Am Montag zwischen 03:14 Uhr und 03:19 Uhr hebelte ein unbekannter Täter in Oberwinden die Geldkassette eines Milchautomaten auf. Hierbei entwendete er ca. 180 Euro. Hinweise nimmt der Polizeiposten Rot am See unter der Rufnummer 07955 454 entgegen.
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