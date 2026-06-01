POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Rot am See - Aufbruch eines Milchautomaten

Aalen (ots) - Schwaikheim: Einbruch Am Freitag zwischen 15:30 Uhr und 18:00 Uhr brachen bisher unbekannte Diebe in eine Erdgeschosswohnung in der Zeppelinstraße ein und durchsuchten diese nach Wertgegenständen. Durch die Täter wurde ein Möbeltresor aus einem Regel herausgerissen und der Tresor samt Inhalt entwendet. Im Tresor befanden sich Schmuck und Bargeld im ...

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