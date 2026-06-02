Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Körperverletzung, Exhibitionist, falscher Polizeibeamter und Raub

Aalen (ots)

Crailsheim: Körperverletzung

Am Montagabend gegen 20:20 Uhr wurde ein 58-Jähriger bei einer Auseinandersetzung am Berliner Platz verletzt. Nach bisherigen Erkenntnissen geriet er zunächst mit einem 64-Jährigen in Streit. Im weiteren Verlauf eskalierte die Situation und es kam zu einer körperlichen Auseinandersetzung, bei der der 58-Jährige am Kopf verletzt wurde. Während der Sachverhaltsaufnahme stellten die eingesetzten Beamten bei dem 64-Jährigen deutlichen Alkoholgeruch fest. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von etwa 4,2 Promille.

Satteldorf: Mann entblößt sich an Bushaltestelle

Am Montagabend gegen 20:50 Uhr entblößte ein 45-Jähriger an einer Bushaltestelle in der Satteldorfer Hauptstraße sein Geschlechtsteil und beleidigte Fahrgäste eines Busses. Im Zuge der Anzeigenaufnahme an einem Rasthof konnte der Mann von Polizeibeamten angetroffen und in Gewahrsam genommen werden. Während der polizeilichen Maßnahmen verhielt sich der 45-Jährige zunehmend auffällig, randalierte und beleidigte die eingesetzten Beamten. Aufgrund seines psychischen Ausnahmezustands wurde er anschließend in eine Fachklinik gebracht.

Schwäbisch Hall: Falscher Polizeibeamter

Am Montag gegen 17:15 Uhr kontaktierte ein unbekannter Täter telefonisch einen 90-jährigen Mann und gab sich als Polizeibeamter aus. Er behauptete gegenüber dem Geschädigten, dass vermeintliche Einbrecher in der Gegend tätig gewesen seien. Im weiteren Gespräch vereinbarte der Unbekannte ein Treffen, um die Wertgegenstände des Herrn angeblich in Augenschein zu nehmen. Gegen 18:30 Uhr erschien ein ca. 28 Jahre alter Mann an der Wohnanschrift des 90-Jährigen in der Veinauer Straße. Er wird als etwa 180cm groß beschrieben, hatte kurze schwarze Haare und trug ein schwarzes T-Shirt sowie eine dunkle Hose. Der Mann übergab dem unbekannten Täter dann mehrere Wertgegenstände in bislang unbekannter Höhe. Anschließend entfernte sich der Unbekannte. Hinweise nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Hall unter der Rufnummer 0791 4000 entgegen,

Gaildorf: Raub

Am Montag gegen 17:20 Uhr gerieten zwei 15-Jährige und ein 16-Jähriger mit einem weiteren 15-jährigen Jugendlichen auf einem Schulgelände in eine körperliche Auseinandersetzung. Einer der Jugendlichen schlug den 15-jährigen zunächst ins Gesicht und forderte ihn auf, den Inhalt seiner Tasche vorzuzeigen. Dabei nahmen sie ein Schlagring sowie ein Taschenmesser an sich. Im weiteren Verlauf wurde der 15-Jährige erneut ins Gesicht geschlagen. Zudem kam Pfefferspray zum Einsatz. Die Ermittlungen dauern noch an.

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