Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Einbrüche - Handgranaten gefunden

Aalen (ots)

Essingen: Einbruch

Zwischen Sonntagnachmittag, 17 Uhr und Montagmorgen, 6:30 Uhr, drangen unbekannte Diebe über ein Wiesengrundstück auf das Areal des Bauhofes in der Daimlerstraße ein. Hierzu durchschnitten sie zunächst den dortigen Zaun und gelangten dann über eine Leiter zu einem Fenster, welches sie aufhebelten. Im Gebäude wurden mehrere Schränke aufgebrochen und durchsucht. Entwendet wurde vermutlich nichts, jedoch ein Schaden von etwa 2000 Euro angerichtet. Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge nimmt das Polizeirevier Aalen unter der Telefonnummer 07361 5240 entgegen.

Elchingen: Handgranaten gefunden

Bei Aufräumarbeiten in einem Schuppen wurden am Sonntag gegen 15:30 Uhr zwei Handgranaten gefunden und unverzüglich die Polizei informiert. Durch alarmierte Entschärfer konnte zudem noch eine dritte Handgranate aufgefunden werden. Nachdem festgestellt wurde, dass ein Transport aufgrund des Zustandes der Granaten zu gefährlich ist, wurden alle drei Granaten - die alle aus dem 1. Weltkrieg stammten - noch am Sonntagnachmittag auf einem angrenzenden Acker kontrolliert zur Detonation gebracht. Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Röhlingen: Tageswohnungseinbruch

Am Montag gegen 10:45 Uhr wurde in der Hauptstraße durch einen Zeugen drei Männer festgestellt, die sich in verdächtiger Weise an einer Tür zu schaffen machten. Im weiteren Verlauf fuhren die drei Männer mit einem ein Audi mit polnischem Kennzeichen weg. Durch die eintreffende Polizei konnte festgestellt werden, dass vermutlich diese drei Männer zuvor in ein Haus in der Hauptstraße eingedrungen sind und dieses durchsucht haben. In den Räumlichkeiten wurden mehrere Schränke und Schubladen durchsucht. Ob etwas entwendet wurde, ist derzeit nicht bekannt. Hinwiese auf die verdächtigen Personen oder den Audi nimmt das Polizeirevier Ellwangen unter der Telefonnummer 07961 9300 entgegen.

Bartholomä: Einbruch in Bauhof

Zwischen Samstagabend, 18 Uhr und Montagmorgen, 7 Uhr drangen unbekannte Diebe auf das Gelände des Bauhofs in der Brunnenfeldstraße ein. Auf dem Areal wurde eine Tür zum Gebäude aufgehebelt und anschließend sämtliche Räume durchsucht. Letztendlich wurden Gerätschaften im Wert von etwa 7.000 Euro und ein Fahrrad vom Hof des Geländes entwendet. Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter der Telefonnummer 07171 3580 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell