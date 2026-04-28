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PP-ELT: Neuer Leiter für die Wasserschutzpolizei in Germersheim

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Mainz (ots)

Der neue Leiter der Wasserschutzpolizeistation Germersheim heißt Mathias Dapprich. Der 41-jährige Polizeihauptkommissar wurde am 28. April 2026 durch die Leiterin der Wasserschutzpolizei (WSP), Frau PD'in Katja Falkenstein, in sein neues Amt eingeführt und ist somit jüngster Stationsleiter der WSP in Rheinland-Pfalz. Er folgt damit auf EPHK Stephan Hammer, der kürzlich nach langjähriger Dienstzeit in den Ruhestand verabschiedet wurde. Mit der Leitung der Station übernimmt Dapprich Verantwortung für einen anspruchsvollen Abschnitt der internationalen Wasserstraße Rhein. Der Zuständigkeitsbereich reicht von der deutsch-französischen Grenze bis in den Raum Brühl und umfasst unter anderem bedeutende Binnenhäfen, Containerterminals, Gefahrgutumschlagplätze sowie stark genutzte Freizeit- und Naturräume. Neben der Überwachung des Schiffsverkehrs gehören auch Ermittlungen, Kontrollen im Bereich Umwelt- und Gefahrgutrecht sowie Maßnahmen der Gefahrenabwehr zu den täglichen Aufgaben. Seit seinem Eintritt in die Polizei Rheinland-Pfalz im Jahr 2006 war der Wahlpfälzer in verschiedenen Funktionen tätig - zunächst bei der Bereitschaftspolizei, anschließend mehrere Jahre bei der WSP-Station in Andernach sowie später in der Ermittlungsgruppe in Mainz. Weitere Führungserfahrung sammelte er als Dienstgruppenleiter bei der WSP-Station in Ludwigshafen. Zuletzt war Dapprich stellvertretender Leiter des Sachgebietes "Nautische Technik" bei der Führungsgruppe der WSP. Darüber hinaus engagierte er sich in der Nachwuchsgewinnung und Öffentlichkeitsarbeit. Als fachkundiger Ansprechpartner zum Thema Kontrollen von Schiffsabwässern in der Fahrgastschifffahrt trat er auch auf nationalen und internationalen Fachveranstaltungen als Referent auf.

"Ich freue mich sehr auf die neue Aufgabe und darauf, gemeinsam mit einem professionellen Team die Dienststelle weiterzuentwickeln", sagte Dapprich. Ein Schwerpunkt seiner Arbeit soll auf wasserschutzpolizeilichen Kernthemen wie Container- und Fahrgastschiffskontrollen liegen. Ebenso wichtig sei ihm die Förderung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie die enge Zusammenarbeit mit benachbarten Behörden. Auch privat ist der sportlich engagierte Polizeibeamte leistungsorientiert: Im Jahr 2023 gewann er bei den Europameisterschaften der Altersklasse M35 die Bronzemedaille im Speerwurf. Mathias Dapprich lebt mit seiner Lebensgefährtin und dem gemeinsamen Sohn in Ruchheim.

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