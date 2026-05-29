Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Fahrkartenkontrolle eskaliert

Stuttgart (ots)

Am Donnerstagabend (28.05.2026) kam es in einer S-Bahn der Linie S1 zu gleich mehreren Delikten. Gegen zwei Personen ermittelt nun die Bundespolizei.

Nach den derzeitigen Erkenntnissen führte der Prüfdienst der Deutschen Bahn gegen 17:00 Uhr in einer S-Bahn auf der Fahrt von Kirchheim/Teck nach Herrenberg Fahrscheinkontrollen durch. Bei der Kontrolle eines 24-Jährigen stellten die Mitarbeiter offenbar fest, dass der junge Mann mutmaßlich erst unmittelbar vor der Kontrolle ein Onlineticket gekauft haben soll. Als dem brasilianischen Staatsangehörigen daraufhin eine Fahrpreisnacherhebung ausgestellt werden sollte, versuchte dieser mutmaßlich zu flüchten. Dies soll ein 20-jähriger Mitarbeiter des Prüfdienstes verhindert haben, indem er den Mann festhielt. Im Rahmen der anschließenden polizeilichen Maßnahmen klagte der 24-Jährige über Schmerzen, die ihm mutmaßlich durch dieses Festhalten zugefügt wurden.

Die Bundespolizei ermittelt nun gegen den 20-jährigen deutschen Staatsangehörigen wegen des Verdachts der Körperverletzung sowie gegen den 24-Jährigen wegen des Verdachts des Betruges.

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