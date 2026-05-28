Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Widerstand bei Personenkontrolle

Stuttgart (ots)

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag (28.05.2026) leistete ein 41-Jähriger körperlichen Widerstand gegen Einsatzkräfte der Bundespolizei.

Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen befand sich eine Streife der Bundespolizei gegen 00:05 Uhr am S-Bahnhaltepunkt Stuttgart-Stadtmitte. Dort wurden die Beamten auf den Mann mit deutscher Staatsangehörigkeit aufmerksam und unterzogen ihn einer polizeilichen Kontrolle. Im Rahmen der Maßnahme zeigte sich der Mann offenbar nervös und unkooperativ. Als er zum Auffinden von Ausweisdokumenten durchsucht werden sollte, leistete er zudem aktiven körperlichen Widerstand. Der 41-Jährige musste daraufhin zu Boden gebracht und gefesselt werden. Zur Durchführung weiterer Maßnahmen wurde er zunächst zur Dienststelle und aufgrund seines Zustandes im weiteren Verlauf in eine Klinik verbracht.

Ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte wurde eingeleitet.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Stuttgart, übermittelt durch news aktuell