Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Nach Kofferdiebstahl im Zug - Bundespolizei sucht Zeugen

Heilbronn / Stuttgart (ots)

Zu einem Diebstahl kam es am Mittwochabend (27.05.2026) in einem Regionalzug zwischen Heilbronn und Stuttgart.

Aktuellen Erkenntnissen zufolge nutzte der 34-jährige Geschädigte gegen 20:55 Uhr den Metropolexpress der Linie MEX12. Im Laufe der Fahrt stellte der deutsche Staatsangehörige seinen weißen Reisekoffer auf der Sitzreihe vor sich ab. Kurz vor dem Halt des Zuges am Hauptbahnhof Stuttgart bemerkte der Reisende, dass sein Koffer entwendet wurde. Möglicherweise kommen zwei etwa 14 bis 17 Jahre alte Jugendliche als Tatverdächtige in Betracht. Diese sollen im Laufe der Fahrt in der Nähe des Koffers gesessen und sich mutmaßlich auffällig verhalten haben.

Die Bundespolizei ermittelt nun wegen des Verdachts des Diebstahls. Zeugen werden gebeten, sich mit der zuständigen Bundespolizeiinspektion Stuttgart in Verbindung zu setzen. (Tel.: 0711 55049-1020 oder per E-Mail: bpoli.stuttgart.oea@polizei.bund.de)

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