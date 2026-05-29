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Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Wer steigt zuerst ein? - Auseinandersetzung am Hauptbahnhof

Stuttgart (ots)

Zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Männern kam es am Donnerstagabend (28.05.2026) am Hauptbahnhof Stuttgart.

Aktuellen Informationen zufolge versuchten gegen 19:15 Uhr mehrere Reisende, in einen abfahrbereiten Zug am Bahnsteig 13 des Hauptbahnhofs zu steigen. Hierbei sollen ein 58-Jähriger und dessen Begleiterin mit ihren Fahrrädern mutmaßlich versucht haben, sich vorzudrängeln. Hierbei soll der deutsche Staatsangehörige sein Fahrrad so über den Fuß einer 44-jährigen kosovarischen Staatsangehörigen geschoben haben, dass dieser zu bluten begann. Ein 50-Jähriger mit ebenfalls kosovarischer Staatsangehörigkeit soll den 58-Jährigen daraufhin gestoßen haben, wodurch der deutsche Staatsangehörige offenbar stürzte. Im weiteren Verlauf soll es zu einer wechselseitigen, körperlichen Auseinandersetzung zwischen den beiden Männern gekommen sein. Eintreffende Beamte der Bundespolizei konnten alle Beteiligten noch am Tatort antreffen und kontrollieren.

Ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Körperverletzung wurde eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Stuttgart
Samuel Rosenberger
Telefon: 0711/55049 1050
E-Mail: bpoli.stuttgart.oea@polizei.bund.de
www.bundespolizei.de
http://www.twitter.com/bpol_bw

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Stuttgart, übermittelt durch news aktuell

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