Feuerwehr München

FW-M: Wohnung nach Zimmerbrand unbewohnbar (Sendling)

München (ots)

Montag, 18. Mai 2026, 10.22 Uhr

Pfeuferstraße

Am Montagvormittag ist es zu einem Zimmerbrand in Sendling gekommen. Die Wohnung wurde durch das Feuer schwer beschädigt. Vier Personen wurden leicht verletzt.

Mehrere Anrufende meldeten der Integrierte Leitstelle gegen 10.20 Uhr schwarzen Rauch aus dem dritten Stock eines Wohn- und Geschäftshauses. Sofort wurden Einheiten der Feuerwehr und des Rettungsdienstes an die Einsatzstelle alarmiert. Vor Ort bestätigte sich den Einsatzkräften die Alarmmeldung: Dichter Rauch zog aus dem Fenster der Wohnung im dritten Obergeschoss. Das Feuer konnte mit einem Trupp unter schwerem Atemschutz schnell unter Kontrolle gebracht werden. Durch den Rettungsdienst wurden vier Patienten*innen mit einer leichten Rauchgasvergiftung ambulant versorgt. Ein Transport in ein Krankenhaus war nicht notwendig. Durch nachrückende Einheiten wurden die darüberliegenden Wohnungen auf Verrauchung kontrolliert. Mithilfe von zwei Akku-Hochleistungslüftern konnten die Räumlichkeiten schließlich auch vom letzten Rauch befreit werden.

Die Brandwohnung ist derzeit nicht bewohnbar. Zur Brandursache und Schadenshöhe können seitens der Feuerwehr keine Angaben gemacht werden. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Zu diesem Einsatz liegen der Branddirektion München keine Fotos vor.

(rec)

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