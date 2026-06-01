Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Krummhörn - Auto aufgebrochen

Norden - Gewässerverunreinigung

Wiesmoor - 56-jährige Radfahrerin schwer verletzt

Aurich - Unfall mit E-Scooter

Landkreis Aurich (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Krummhörn - Auto aufgebrochen

In Rysum ist vergangene Woche ein Auto aufgebrochen worden. Zwischen Mittwoch, 16 Uhr, und Donnerstag 7.40 Uhr, zerschlugen Unbekannte mit einem Stein die Scheibe eines geparkten Seat Ibiza. Es wurden Wertsachen aus dem Fahrzeug gestohlen. Der Wagen stand zur Tatzeit im Freesienweg auf dem Parkplatz der Feuerwehr. Hinweise auf den oder die Täter nimmt die Polizei unter 04931 9210 entgegen.

Norden - Gewässerverunreinigung

Bereits am Freitag, 15. Mai, kam es am Norder Hafen zu einer Gewässerverunreinigung. Auf bislang unbekannte Art und Weise gelangten in den Morgenstunden größere Mengen Dieselkraftstoff in das Norder Tief. Die Feuerwehr musste an dem Freitag und den darauffolgenden Tagen mehrfach ausrücken und Ölsperren auslegen. Trotz umgehend eingeleiteter Ermittlungen konnte bisher kein Verursacher ausfindig gemacht werden. Die Polizei Norden bittet um sachdienliche Hinweise unter 04931 9210.

Verkehrsgeschehen

Wiesmoor - 56-jährige Radfahrerin schwer verletzt

Eine 56-jährige Radfahrerin ist am Donnerstag bei einem Verkehrsunfall in Wiesmoor verletzt worden. Gegen 18 Uhr fuhr die Frau mit einem Pedelec auf dem Geh- und Radweg der Hauptstraße aus Richtung Wiesederfehn kommend in Fahrtrichtung Hauptkreuzung. Als sie auf Höhe des Kaufhauses über eine Fußgängerfuhrt die Bundesstraße überqueren wollte, kollidierte sie mit einem nachfolgenden 16-jährigen Pedelec-Fahrer. Die 56-Jährige wurde schwer verletzt und mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Die Polizei sucht Zeugen des Unfalls. Insbesondere eine Frau, die als Ersthelferin vor Ort war, wird gebeten, sich zu melden. Sie hatte blonde, schulterlange Haare und soll sich zum Zeitpunkt des Unfalls mit zwei Kartons auf dem Arm im Bereich des Kaufhauses aufgehalten haben. Hinweise nimmt die Polizei unter 04944 914050 entgegen.

Aurich - Unfall mit E-Scooter

Ein Autofahrer ist am Donnerstag in Aurich mit einer jugendlichen E-Scooter-Fahrerin kollidiert. Der 69 Fahrer eines Renault fuhr gegen 7.25 Uhr auf der Wiesenstraße und wollte auf die Esenser Straße einfahren. Er übersah dabei offenbar die von links kommende E-Scooter-Fahrerin und erfasste sie. Die 16-Jährige wurde leicht verletzt. Ein Rettungswagen brachte sie ins Krankenhaus.

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