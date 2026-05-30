Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Aurich

Wittmund für Samstag, 30.05.2026

Aurich/Wittmund (ots)

Pressemitteilung der Polizeiinspektion Aurich / Wittmund für Samstag, den 30.05.2026

Landkreis Aurich

Kriminalitätsgeschehen

Aurich - Tätlicher Angriff auf Politesse Am Freitagmittag gegen 12:00 Uhr wurde eine kommunale Angestellte im Außendienst (54 Jahre aus Aurich) im Rahmen ihrer Tätigkeit in der Fockenbollwerkstraße von einer Falschparkerin auf den Oberarm geschlagen. Bei der Beschuldigten handelt es sich um eine 88 Jahre alte Frau aus Aurich. Die kommunale Angestellte bediente zur Tatzeit ihr Datenerfassungsgerät, als die beschuldigte Frau zu ihrem Pkw zurückkehrte und dann unvermittelt auf den Oberarm der kommunalen Angestellten einschlug. Die kommunale Angestellte verspürte leichte Schmerzen, blieb jedoch unverletzt.

Aurich - Diebstahl aus Wohnhaus und Garten Am Freitagnachmittag gegen 15:00 Uhr wurde aus einem Wohnhaus in der Weserstraße ein Schlüsselbund und aus dem Garten ein Elektrokantenschneider entweder. Weiter wurde ein in einer Garage abgestellter Pkw geöffnet. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Aurich unter der Nummer 04941-6060 zu melden.

Verkehrsgeschehen

Großefehn - Fahren ohne Fahrerlaubnis, Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz Am Freitagabend gegen 20:00 Uhr befuhr ein 17-jähriger Mann aus Großefehn mit einem E-Scooter den Postweg in Großefehn. Da der geführte E-Scooter eine bauartbedingte Höchstgeschwindigkeit von 86 km/h erreicht, handelt es sich nicht um ein Elektrokleinfahrzeug nach der Elektrokleinfahrzeuge-Verordnung und bedarf somit eine Fahrerlaubnis und eine Pflichtversicherung. Der Fahrzeugführer war weder im Besitz einer erforderlichen Fahrerlaubnis und der E-Scooter hatte auch keine Pflichtversicherung. Die Weiterfahrt wurde untersagt und ein Strafverfahren eingeleitet.

Aurich - Verkehrsunfall mit Trunkenheit, Pkw im Hafenbecken Am frühen Samstagmorgen, gegen 02:00 Uhr, wurde der Polizei ein Pkw im Hafenbecken / Julianenburger Graben in Aurich mitgeteilt. Vor Ort konnte ein Pkw festgestellt werden, der augenscheinlich aus der Tannenbergstraße kommend in den das Hafenbecken gefahren war. Ein 28 Jahre alter Mann aus Westerholt gab sich den eigesetzten Polizeibeamten als Fahrzeugführer zu erkennen. Im Rahmen der Sachverhaltsaufnahme wurde bei dem Mann Atemalkoholgeruch festgestellt. Ein durchgeführter Test ergab eine Alkoholkonzentration von über 1,5 Promille. Eine Blutentnahme wurde durchgeführt und ein Strafverfahren eingeleitet. Der Führerschein wurde einbehalten. Der Fahrzeugführer blieb bei dem Unfall unverletzt und konnte sich selbst aus dem Pkw befreien.

Sonstiges

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Altkreis Aurich

Kriminalitätsgeschehen -Fehlanzeige- Verkehrsgeschehen -Fehlanzeige- Sonstiges Norden - Brand einer Thujahecke In der Nacht zu Samstag gegen 1:30 Uhr geriet in der Hans-Trimborn-Straße in Norden eine Thujahecke auf einer Länge von 30m aus bisher ungeklärter Ursache in Brand. Das Feuer konnte durch Einsatzkräfte der Feuerwehr gelöscht werden. Gebäude oder Personen wurden nicht in Mitleidenschaft gezogen. Zeugen, die Angaben zum Brandgeschehen machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Norden unter 04931/9210 in Verbindung zu setzen.

Landkreis Wittmund

Kriminalitätsgeschehen Leerhafe - Weidetor entwendet In der Nacht von Donnerstag auf Freitag wurde in Leerhafe ein Weidetor entwendet. Unbekannte Täter hatten dieses bei einer Landfläche an der Hauptstraße entfernt. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei in Wittmund, Tel. 04462/9110, in Verbindung zu setzen.

Verkehrsgeschehen

Wittmund - Vorfahrt missachtet Ein 83jähriger Wittmund befuhr mit seinem Pkw VW Tiguan den Brandtskamp in Wittmund und wollte in Richtung Buttstraße fahren. An der Einmündung zur Buttstraße übersah er dann einen aus Richtung Innenstadt kommenden 58jähriger Wittmunder mit seinem Mercedes Sprinter. Es kam zum Zusammenstoß mit Sachschaden. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Sonstiges

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